هكذا كانت الإنسانية السعودية في مبادرة "طريق مكة"

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تمتد الإنسانية السعودية من خلال مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية في سبع دول، بهدف خدمة ضيوف الرحمن بأعلى الإمكانيات التقنية واللوجستية والكوادر البشرية، وذلك امتداداً للاهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله- والاعتزاز بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتستهدف المبادرة تقديم أعلى جودة الخدمات والراحة للحجاج في مسار رحلتهم من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات دخولهم إلى المملكة من مطارات بلدانهم ونقلهم مباشرة إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووثقت "طريق مكة" أعمالها كنموذج تيسير للحج في تجربة إيمانية تختصر على الحاج الوقت الذي يقضيه في المنافذ كزمن الإجراءات للدخول، وأيضاً خدمة الترميز والفرز التي تتيح استلام الأمتعة من المساكن للتسهيل والمباشرة في الوصول للمحطة الأخيرة في السفر (المقرات).

7 دول في "طريق مكة"

واستفادت 7 دول هذا العام وهي (المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنغلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار) من المبادرة عبر تخصيصها لصالات خاصة بـ"طريق مكة" في مطاراتها الدولية.

وأكد سفير جمهورية تركيا لدى المملكة الدكتور أمر الله إشلر في تصريح صحافي لـ"واس" على الجهود التي تبذلها مبادرة "طريق مكة" منذ سنتين في مطارات تركيا عبر أنقرة وإسطنبول للمستفيدين من المبادرة الذين يصلون إلى مكة والمدينة.

وواكبت وكالة الأنباء السعودية إعلامياً أعمال "طريق مكة" من مطار إسطنبول الدولي لتلتقي بالحجاج وترصد تعابيرهم ومشاعرهم، حيث قالت السيدة أمينة ترك التي يرافقها زوجها في الرحلة "لقد نويت الحج إلى الأراضي المقدسة وآمل أن يمنحنا الله القدرة على التمام، نحن متحمسون للغاية لأنها زيارتنا الأولى وآمل أن يقبل الله نيتنا".

ويلفت الانتباه في الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي التقنيات المستخدمة للإجراءات من أخذ الخصائص الحيوية انتهاءً بختم جواز الدخول، مؤكداً ذلك على استجابة الحجاج بالنظر للأعداد الوافدة وتمكينهم جميعاً بسرعة إجرائية من إنهاء معاملاتهم الرسمية.

وقد قدمت جهات حكومية وزارية وهيئات مشاركاتها مع وازرة الداخلية في المبادرة مساهمة في تحقيق التجربة المثالية وهم وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام) وهيئات (الطيران المدني، والزكاة والضريبة والجمارك، والبيانات السعودية والذكاء الاصطناعي)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030.

ومكّنت كل جهة بحسب اختصاصها ومهامها الميزة النوعية في قدراتها التنظيمية والفنية بالتهيئة التقنية العالية للتسهيل مباشرةً على الحاج للمشاركة في مسار خدمي موحد بهدف التيسير.