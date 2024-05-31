30 مركزاً موسمياً في الطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال موسم الحج

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تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، في المنافذ البرية والطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال حج هذا العام 1445هـ، جهودًا كبيرة لتسخير جميع الإمكانات البشرية والآلية، من خلال تجهيز 30 مركزًا موسميًا للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وتعمل المراكز على تنفيذ الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الطارئة، ودعم مراكز الدفاع المدني الرئيسة في تلك المواقع، والإجراءات الوقائية والعمليات الميدانية لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة، والاستعداد الكامل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.