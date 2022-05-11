طيران الإمارات: تأجيل تسليم طائرات بوينغ 787 لمدة عام على الأقل

قالت شركة طيران الإمارات اليوم الأربعاء إنها أرجأت تسلم طلبيتها من طائرات بوينغ 787 دريملاينر لمدة عام على الأقل حتى 2024، وربما لأكثر من ذلك بسبب استمرار تعليق الشركة الأميركية المصنعة التسليم لوجود عيوب في الهيكل.

وكانت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها قد طلبت 30 طائرة ذات ممرين قبل ثلاثة أعوام ضمن صفقة أوسع نطاقا شملت خفض عدد طلبيات طائرات 777 إكس الأكبر حجما والتي أرجئ تسلمها الآن أيضا.

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وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة طيران الإمارات للصحافيين ردا على سؤال عن طلبيات دريملاينر "الآن نحن نعلم على وجه اليقين أن ذلك لن يحدث في 2023، بل قد لا يحدث في 2024".

وأضاف أن شركة الطيران تجري محادثات مع بوينغ بخصوص تأجيل طلبيات طائرات 787 دريملاينر و777 إكس، لكنه امتنع عن ذكر المزيد عند سؤاله بخصوص ما إن كانت طيران الإمارات ستطلب تعويضا.

وقال مصدران لرويترز في أبريل/نيسان إن بوينغ تعتزم استئناف تسليم طلبيات 787 في النصف الثاني من هذا العام.

ولم تعلق بوينغ التي أرجأت تسليم طائرات 777 إكس أربعة أعوام حتى 2025 على تصريحات الرضا.

وتشغل طيران الإمارات أكبر أسطول من طائرات إيه 380 إس لكنها ستستبدلها مع مرور الوقت بعدما طلبت 126 طائرة من الطراز 777 إكس في أعقاب إلغاء إيرباص برنامج إيه 380 قبل أكثر من ثلاثة أعوام.