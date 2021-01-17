الموانئ.. مسؤولية واحترافية

يعتقد كثير من الناس أن الموانئ التجارية ما هي إلا منشآت لمناولة الحاويات والبضائع، إضافة إلى مشاكل تشغيلية تشمل تكدس البضائع والتأخر في تسليمها لأصحابها، وهي صورة نمطية توارثتها الأجيال عند بدايات عمل الموانئ وحتى فترة ليست بالبعيدة.

وفي الحقيقة أن هذا التصور لا يخلو من عدم وضوح الصورة للعامة عن ماهية الموانئ، وقد يكون أحد الأسباب عدم التعريف بهذه المنشآت وأهميتها ودورها الفعال في اقتصاد الدولة وفي الرخاء الذي يتمتع به المجتمع وفي التقدم الصناعي والتقني للبلاد.

ولإيضاح الصورة أود أن يدرك القارئ الكريم أن الموانئ لها دور بالغ الأهمية في وقتنا الراهن في عملية العولمة من خلال تشكيلها محاور مهمة للتجارة المحلية والإقليمية والدولية، وحركة التبادل التجاري والتطور الصناعي والثقافي والسياحي، ويمكننا القول إن الميناء يعتبر مدينة صغيرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهو يضم واجهة بحرية بقناة اقتراب ملاحية لسلامة السفن وأرصفة ومعدات مناولة وساحات ومستودعات ومخازن ومحطات متخصصة لاستقبال سفن الركاب وأرصفة لمناولة المواشي الحية وشبكة طرق للسيارات بكامل خدماتها وأجهزة أمنية ومحطات للوقود إلى جانب محطات لتحلية مياه البحر وتوفير الطاقة الكهربائية ومصافي وصوامع السلع الاستراتيجية المعنية بالأمن الغذائي الوطني ومناطق حرة (إعادة التصدير) وأحواض لبناء وصيانة وإصلاح السفن والقطع البحرية وبناء منصات الحفر البترولية، وهذه تعتبر ذات قيمة استراتيجية كبيرة وانطلاقة للصناعات البحرية السعودية والتي قد لا يعلم عنها القارئ، إضافة إلى ذلك هناك أجهزة حكومية مختلفة مثل الجمارك والتي تعتبر خط الدفاع الأول لسلامة المواطن وأمنه أيضاً من خلال مكافحة ومنع دخول كل ما يتعارض مع صحة المواطن من سلع أو مواد غير صالحة للاستهلاك أو تضر بالصحة أو من خلال مكافحة عمليات التهريب التي تضر بأمن الوطن والمواطن ويساندها في ذلك قطاعات مهمة مثل هيئة الدواء والغذاء والحجر البيطري للمواشي المستوردة، إضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس، كما تضم هذه المدينة المصغرة ورشاً لصيانة السيارات والمعدات وقطاعات لصيانة البنية التحتية من مهندسين وخبراء سعوديين، إضافة لجهاز متخصص بالتدريب عبر مركز تدريب متخصص مهمته تخريج خبرات وطنية للوظائف المتخصصة النوعية الحرجة التي لا تتوافر بالسوق المحلي مثل (الوظائف البحرية - التشغيلية - الفنية - وظائف الأمن والسلامة) وتشمل تلك الوظائف المرشدين البحريين، وربابنة القاطرات، الميكانيكيين البحريين، ومشغلي أبراج المراقبة البحرية، ومشغلي رافعات مناولة الحاويات والمعدات المساندة، ورجال السلامة البحرية، والمتخصصين في مجال مكافحة التلوث والتعامل مع المواد الخطرة والمشعة وعمليات الإنقاذ والإطفاء.

ومن خلال ما تقدم يتضح أن الميناء بمفهومه الحديث هو عبارة عن منظومة كبيرة متشعبة المهام تعمل ضمن إطار تكاملي يطلق عليه مجتمع الميناء إلى جانب مشغلي المحطات في القطاع الخاص والغرف التجارية والخطوط الملاحية وشركات التأمين والبنوك وأندية الحماية والتعويض والقطاعات الأمنية بكافة تخصصاتها.

ومن هنا يتضح للقارئ الكريم معنى مسمى ميناء بحري ومعنى مرافق وتجهيزات وظهير خلفي ويقصد به المدن الصناعية التي تسهم في تصدير منتجاتها إلى خارج المملكة عبر الموانئ.

وأخيراً ولإظهار مدى إسهام الموانئ البحرية في الاقتصاد الوطني، فقد بلغت قيم السلع الواردة والصادرة عبر الموانئ التجارية البحرية السعودية عام 2019 (523.6) مليار ريال، وهو مبلغ ضخم للغاية ما كان أن يتحقق إلا بتوفيق من الله ثم بتضافر كافة القطاعات العاملة بموانئنا.

آمل أن يكون هذا المقال قد عكس الصورة الحقيقية عن كثب لدى القارئ عن الموانئ ومسؤولياتها واحترافيتها الإدارية الكبيرة لخدمة اقتصاد الوطن والمواطنين... يستحقون أبطال الموانئ.