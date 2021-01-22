ولي العهد وتحقيق الأحلام

* عندما رسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- رؤية المملكة (2030) لمواكبة مسيرة النهضة المطردة في جميع مجالات الحياة، للحاق بالدول المتقدمة عالمياً، أخذ في الحسبان تعهدها بالمتابعة الجادة لتحقيق الطموحات التي بنيت على أساسها نهضةً وتنميةً ونمواً وباتت حديث العالم.

* وقد انبثق عن هذه الرؤية العديد من المشروعات الوطنية البناءة كانت وما زالت حديث الناس على مستوى العالم، منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع القديّة الترفيهي والاقتصادي، ومشروع مدينة نيوم العملاق، وأسواق الدرعية، ودرة العلا والتي أصبحت مقصداً للسياح والمصطافين والزوار والمستثمرين على مستوى المملكة ودول العالم، إضافة إلى ما شمل البلاد عرضاً وطولاً من مشاريع جادة وإصلاحات تقدمية وتطويرية، وتنظيمية تهدف إلى تحقيق رفعة البلاد وسعادة مواطنيها على كافة الأصعدة رقياً ونهضوياً.

* ولم تتوقف جهود سموه الكريم، فهو يعمل في صمت ويخطط في صمت، ويتابع في صمت ويحقق من الأحلام المأمولة في خدمة الوطن والأمة ما يشار إليه بالريادة والنجاح.

* كان آخر ذلك مشروع مدينة (ذا لاين) المشروع الحضري العملاق الذي أطلقه سموه قبل أيام في نيوم والذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

* وسيضُم هذا المشروع العملاق الرائد في بناء مجتمعات ادراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد (170 كم) ضمن بنية بلا ضوضاء ولا تلوث وخالية من المركبات والازدحام واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض في تقدم البشرية مثل البنية التحتية المتهالكة والتلوث البيئي والزحف العمراني والسكاني.

* وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إن مشروع مدينة (ذا لاين) سيعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030) على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال (380) ألف فرصة عمل والمساهمة بإضافة (180) مليار دولار أمريكي، إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام (2030).

* وهكذا تظل جهود سمو ولي العهد مستمرة وحثيثة نحو تقدم البلاد وازدهارها في جميع مجالات الحياة لتحقيق الأحلام الحالية والمستقبلية التي تظهر بين الحين والآخر، والتي يتحقق من خلالها طموحات الوطن وآمال الأمة رقياً وتقدماً على مستوى ما يجري في العالم في العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله.

* نبض الختام: مدينة (ذا لاين) في نيوم علامة فارقة في المشاريع الاقتصادية الإنمائية حاضراً ومستقبلاً، تساندها رؤى ونهضة رؤية المملكة (2030) أطلق مشروعها الوطني العملاق سمو ولي العهد تحقيقاً لأحلام البلاد وتحقيق طموحاتها المستقبلية.

نقلاً عن "المدينة"