إيجابيات استمرارية التعليم عن بعد

تقول العرب: "رب ضارة نافعة"، وتقول: "الحاجة أم الاختراع". والمتأمل في جائحة كورونا بارتداداتها السلبية على الكثير من الأصعدة يجد أنها قد فتحت آفاقاً جديدة للتطوير والتحديث في العديد من الملفات. ويهمني في هذا المقال ملف التعليم. حيث يحضى هذا الملف بعناية خاصة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لمساسه بشباب هذا الوطن من الجنسين والقائمين على تعليمهم.

ومن أوجه هذه العناية الكريمة اعتماد طريقة التعليم عن بعد حفاظاً على أرواح منسوبي التعليم. وقد نجحت وزارة التعليم في التعامل مع هذا الملف بدرجة كبيرة. حيث استطاعت وفي وقت وجيز توفير التعليم للجميع. وإيصال خدمة التعليم في ظل الجائحة لجميع الطلاب والطالبات في جميع مناطق المملكة.

وأمام هذا النجاح الكبير للوزارة يبرز السؤال المهم: لماذا لا يستمر التعليم عن بعد حتى بعد انتهاء الجائحة؟ بحيث لا يكون اعتماده ردة فعل على الظروف الطارئة، بل يكون هو الأساس في العملية التعليمية. فهناك الكثير من الإيجابيات للتعليم عن بعد. فعلى المستوى الأسري، لمسنا جميعا كيف شعر الطلاب وأسرهم بمسؤولياتهم تجاه نجاح العملية التعليمية. فبدلاً من طريقة التلقين فقط أصبح الطالب يعتمد على نفسه في البحث عن الإجابة، والتعلم (تعلم كيف يتعلم). أما الأسر، لا سيما تلك التي كانت تلقي بكامل المسؤولية على المعلم، فأصبحت شريكة في سير العملية التعليمية من خلال المتابعة والتقويم.

لقد كيّف بعض الآباء جداول أعمالهم اليومية بما يتناسب مع جداول أبنائهم الدراسية رغبة في التواجد والتوجيه والدعم. كما قضت طريقة التعليم هذه على مشاكل غياب الطلبة أو الأساتذة. بل إن أسلوب التعليم عن بعد قد حل مشكلة كبيرة للوزارة تتمثل في مسألة عمليات نقل المعلمين والمعلمات. فقد التأم شمل الكثير من الأسر في ظل التعليم عن بعد. وعلى الجانب الاقتصادي، نجد التعليم عن بعد يقلل من النفقات سواء على وزارة التعليم أو على الأسر. فالوزارة ستتخلص من الكثير من الأعباء المالية مثل أعباء الميزانيات التشغيلية للمدارس ونفقات زيارات الموجهين لها.. إلخ. أما الأسر فستتخلص من مصاريف نقل الأبناء للمدارس، ومن توفير العديد من المستلزمات المكلفة لا سيما أن الكثير من هذه المستلزمات والمواد التعليمية لم تعد مطلوبة في ظل تقديم الأعمال إلكترونياً. بل إن بعض الأسر ذات الدخل المحدود كانت تواجه ضغوطا اقتصادية بين مطرقة الحاجة وسندان المظاهر والكماليات لا سيما في مدارس البنات.

وعلى الجانب البيئي، فإن التعليم عن بعد قد ساهم وبشكل كبير في تقليل الازدحام المروري الذي كانت تشهده شوارعنا أوقات الذروة خلال الأيام الدراسية العادية. وكما نعلم يترتب على هذا الازدحام الكثير من السلبيات كالحوادث المرورية وتلوث البيئة... إلخ.

نعم هناك بعض السلبيات التي يعاني منها نظام التعليم عن بعد لعل أهمها انعدام التفاعل المباشر بين الطالب ومعلميه وأقرانه مع ما لهذا التفاعل من دور كبير في نموه النفسي والمعرفي، إلا أن الوزارة ستكون قادرة على معالجة مثل هذه السلبيات.

*نقلا عن الرياض