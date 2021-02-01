أيهما أشد اشتعالا.. البنزين أم الديزل؟

لتعرف فما عليك إلا أن ترى ما يحصل مع عود كبريت، فلو كان عندك إناء مملوء بالديزل وألقيت فيه عود كبريت مشتعل فلن يحصل شيء بل سينطفئ العود وكأنك قذفته في وحل طين. هذا لأن الديزل لا يشتعل بسهولة وله خصائص مختلفة، أما البنزين فهو مضطرب شديد الاشتعال لدرجة أن إناء البنزين سينفجر قبل أن يصل إليه العود حتى، فالأبخرة المتصاعدة من البنزين تكفي لإضرام فوري. ولهذا خطير أن تقرّب أي مصدر نار - سيجارة مثلا - من أماكن فيها بنزين، فتلك التحذيرات في محطات البنزين ليست مبالغات، لأن الأبخرة الخفية ستكون مصدر الاشتعال ولا يحتاج أن تلمس السيجارة المادة السائلة نفسها.

هذه تفاعلات كيميائية، ولو أننا نظرنا إلى ما يجري داخلنا من مشاعر وأفكار وعادات وطباع كتفاعلات وعمليات طبيعية فسنجد أن بعضها فعلا يشبه ما يحصل في جوف الإنسان، فالغضب يشبه عود ثقاب ألقيته في بقعة بنزين، ينفجر فورا ويظل مشتعلا ويحرق ويحترق، وكذلك التفاعلات الفيزيائية مثل غليان الماء.

العادات المرغوبة لا تريدها أن تكون كيميائية أو فيزيائية، بل جيولوجية. الظواهر الجيولوجية كثيرا ما تتطلب عشرات أو مئات الآلاف من السنين لتحصل، مثل تَكوّن الكهوف والصحارى، ولا يمكن أن تستحثها أن تستعجل، أو أن توقفها، لذلك إذا رسخت إحدى العادات في نفسك - مثل ترك الغضب والتزام اللطف والابتسامة والهدوء الداخلي - بشكل جيولوجي صارت مثل التحام الصفائح التكتونية، ستبقى هكذا إلى أجلٍ غير مسمى. لو تأثرتَ ببعض العوامل المؤقتة سترجع إلى سابق حالك، حتى لو مرت بك فترة غضب أو جفاء ستعود للطفك وحسن خلقك وانشراحك المعتاد. هذا غير العادات التي تظهر فجأة وتختفي فجأة، وقد قيل: احذر هجمة الزهد المفاجئة، ولهذا تجد أن فكرة الريجيم أو الحمية فاشلة دائما، فلا يمكن لشخص اعتاد نظاما غذائيا أن يقلبه بين يوم وليلة ثم يستمر للأبد، بل الصحيح تغيير الغذاء تدريجيا وباقتناع ووعي. هكذا ترسخ فعلاً ولا تحتاج مثابرة ومجاهدة.

حوّل عاداتك وطباعك الحسنة إلى عادات جيولوجية!

نقلا عن الرياض