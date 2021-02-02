.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تعطيل شركات الاتصال

تعطيل شركات الاتصال

متابع الغاء المتابعة

عبده خال
نشر في: آخر تحديث:

نظام (أبشر) سمح لمواطني دول الخليج، وللمقيمين، والزائرين بالتسجيل للحصول على الخدمات فائقة السرعة، والدقة.

ومن هذا الخبر يمكن القول إن المملكة تحث الخطى الواسعة للدخول إلى العصر بتقديم الخدمات من غير بطء أو إهمال.

وهذا يتسق مع دولة من دول الـ20، فقوة الدول تقاس بمقدار إنجازاتها والسير مع ثواني الزمن إن لم تبادر إلى السباق مع الوقت.

وإذا كان نظام (أبشر) يحلق عالياً، فهناك منصات وزارية تحدث الأثر نفسه كما فعلت وزارة العدل مثلاً.

وفِي هاتين الوزارتين أنموذج لبعض الوزارات التي ما زالت تقدم رجلا وتؤخر أخرى.

نعم، حللنا على زمن الحكومة الإلكترونية، الذي سرع بهذا الزمن هو فايروس كورونا، الذي قلب طاولة نظام التعامل من البطء إلى الحركة، الحركة في كل شيء.. ولن أكون مُلاماً إذا قلت إن شركات الاتصال لم تكن بحجم التغير الفائق، وهذا الوقت يفرض على هذه الشركات أن تكون على قدر المسؤولية بحيث تقوي سرعة النت في كل بقعة من بقاع الوطن، فما زالت مواقع كثيرة في البلد (قرى، وهجر، وأماكن نائية، وكذلك بعض المدن الكبيرة) تعاني من بطء الإرسال.

ولأن هذه الشركات تقدم الخدمة بمقابل فلا تقيس جودة خدماتها بما تحدثه في المدن الكبيرة، فأيضا هناك عملاء يدفعون مقابلاً ولا يجدون خدمة ملائمة.

وكما نهضت الوزارات بتقديم خدمة راقية، فعلى هيئة الاتصالات الإلحاح على الشركات التي ترأسها المطالبة بتجويد الخدمة في كل مكان في البلد، وأعتقد أن مسيرة أنشطة الحياة السريعة بحاجة إلى خدمة أسرع، فلا تعطلونا يا شركات الاتصال.

نقلا عن عكاظ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد