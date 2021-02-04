.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

متطعم «لا» تكلمني..!!

متطعم «لا» تكلمني..!!

متابع الغاء المتابعة

إبراهيم علي نسيب
نشر في: آخر تحديث:

كان داخلي شيء (لا) ينام قبل أن يتحدث معالي وزير الصحة وقبل أن أقرأ تعليقات المغردين والتي حملت بعض الوعي وبعض القلق وبعض السخرية، والحقيقة التي تبدو في الشارع الذي بات يعيش مع الوعي حكايات مزعجة وأخرى مطمئنة والكتابة عن الصحة وبعض الذين يغفلون أو يتجاهلون بعمد الخطر المحقق جراء عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقدمها وزارة الصحة بأسلوب حضاري دائمًا وأبدًا والتي بأمانة نجحت حتى اللحظة في تجنيب البلد من كارثة حقيقية.. لكن ومن أجل أن نحافظ على الجهود والتعب والمال الذي أنفقته الدولة للحفاظ على صحتنا، علينا أن نكون أكثر حرصًا ووعيًا وخوفًا على بلدنا، خاصة وأن الكل يرى غيرنا يتساقطون أو يسقطون في متاعب الإصابات وأعداد الوفيات وهي دول كبيرة وإمكانياتها أكبر وبالرغم من ذلك وقعوا في مصائب موت وفقد وألم ودموع ووجع وقصص يستحيل أن تغادر الذاكرة والسبب في ذلك هو الاستهتار..

متطعم (لا) تكلمني.. هذه حقيقة بعض الذين ظنوا أن اللقاح يحميهم وتصرفوا منذ أخذهم الجرعة الأولى وكأنهم محصنون ضد الوباء فوقعوا وأوقعوا غيرهم بجهل في متاعب الإصابة بكورونا إضافة إلى أن هناك تساهلًا من قبل البعض في تطبيق الإجراءات وخاصة في المناسبات والاحتفالات والسهرات والفعاليات والتجمعات، كلها أيًا كانت قبل فوات الأوان وقبل أن نصل إلى مناطق الخطر وإجراءات أكثر تشددًا تؤذي الجميع وتردنا إلى تلك الأيام السوداء والتي بالطبع (لا) أحد يتمنى العودة إليها..

(خاتمة الهمزة).. نحن نمضي في الطريق الصحيح ومن أجل أن نصل إلى صفر حالات علينا أن نكون أكثر التزامًا بتعليمات وزارة الصحة.. وهي خاتمتي ودمتم.

*نقلا عن المدينة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد