وجهة الجولف العالمية مستقبلاً

مساحة شاسعة جداً قد تبلغ المليون متر مربع يتنقل خلالها اللاعبون.. ليس هذا المثير بل حين تعلم أن هذه المساحة الكبيرة يلعب عليها بكرة صغيرة جداً لأجل وضعها تباعاً على 18 حفرة، الحفرة نسبياً "بالكاد" تستقبل الكرة الصغيرة للجولف.

هذا ما هي عليه ملاعب الجولف.. كجزء من المنظومة المستقبلية السعودية لهذه البلاد التي أصبحت في سنينها الأخيرة قبلة المنافسات الرياضية العالمية وملتقاها ضمن نهج سعودي ينطلق من الرؤية الرائدة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان باحتضان المنافسات الدولية في ظل الإمكانات السعودية التنظيمية واللوجستية والأمن والأمان، والتي تمتلكها وتكفل لها نجاح استضافتها..

رؤية 2030 الخاصة بالرياضة ليست مجرد تنظيمات فقط، بل بعث حياة جديدة بدنيًا وتطلعات بطولية أكبر للشاب والشابة السعودية، بالإضافة إلى التأكيد على أن الرياضة جزء مهم من الثقافة العامة للبلاد.. ولأن الجولف في صميم الاستثمار ومن أعلى المتطلبات في السياحة الراقية.. لنعرف أكثر عن رياضة الاستثمار والاقتصاد الجديد للجولف.. لنأخذ مثلاً إسبانيا الوجهة السياحية التي حققت أعلى الأرقام بسبب أن استثمارها للجولف في منتجعاتها المطلة على البحر المتوسط، ووفق أرقام أن هناك نحو 350 ملعب جولف، وتحقق رياضة الجولف للبلاد أرباحاً قيمتها 5 مليارات دولار سنوياً.. وإذا أخذنا بمثل تلك الحسابات فلنسأل أنفسنا: ماذا عن شواطئ البحر الأحمر المكان الأفضل لقضاء الإجازات الشتوية لاعتدال مناخه وصفاء أجوائه، في ظل أن السعودية تملك الشواطئ الأكبر عليه.. كيف سيكون حالها إذا ما امتدت عليها المنتجعات الراقية بملاعب الجولف الرائعة.

بين السياحة والجولف يكمن الفكر الرائد الذي يعيش في إطاره السعوديون حالياً من الاستثمار في هذا الشأن، وللتذكير فملاعب الجولف لا ترتبط بمواسم السياحة فقط بل إنها حاضرة طوال العام للسياح، وياسر الرميان يدرك أن في رياضة الجولف كل تلك الصفات، كممارس ذي انتماء لهذه اللعبة وبما جعله أحد عرّابيها في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي رشحه ليكون رئيساً لاتحادها رغم أنه يشغل منصباً كبيراً، وهو محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ليزاوج "من منظار الخبير" الجانب الاستثماري الكبير الذي تدره كشأن سياحي استثماري سعودي مستقبلي، وكلعبة عالمية ترفيهية.

المهم في القول: الجولف أكثر الرياضات المناسبة لأولئك الباحثين عن الأجواء الجميلة والرياضة المثيرة.. لتتحقق المعادلات الأربع: الشمس والبحر والاستثمار المفتوح وملاعب الجولف المتوفرة طوال العام..

وللتأكد من ذلك ما عليك إلا أن تطل خلال أيامنا الجارية الآن عبر التلفاز السعودي أو من خلال نحو 200 قناة أخرى تنقل أحداث البطولة السعودية الدولية الخاصة بالجولة الأوروبية عالمياً، التي تقام على ملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتكتشف أننا على موعد كبير مع الاستثمار والرقي السياحي الذي ستكون الجولف أحد أضلاعه المهمة.

نقلا عن الرياض