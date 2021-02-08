مشاريع الطاقة الشمسية والتسعير عن بعد

أعلنت وزارة الطاقة قبل أيام جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة. هي خطوة نوعية بلا شك لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بإحلال الطاقة المتجددة لتشكل 50 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 - بإذن الله تعالى. هذا المشروع المميز ضمن جهود وزارة الطاقة التي تسابق الريح لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محليا، كذلك دعم وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة. يحدد هذا المشروع الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة بالأنظمة المتصلة بنظام التوزيع في المملكة، كما يعتمد ترتيبات صافي الفوترة التي تنظم عملية تبادل الطاقة وإجراءات المخالصة المالية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع، مع ضمان فاعلية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في جميع المنشآت وعدم تأثيرها في منظومة الكهرباء. هو عمل تكاملي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقيادة وزارة الطاقة وعضوية كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. من منطلق حوكمة العلاقة التعاقدية بين مقدم الخدمة المؤهل والمستفيد، هناك نموذج اتفاقية متاح لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تحدد الشروط والأحكام ومسؤوليات الطرفين القانونية. بعد الإعلان عن المشروع في وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق بوابة شمسي تابعت كثيرا من الأسئلة والاستفسارات من مستفيدين محتملين حول جدوى محطات الطاقة الشمسية الاقتصادية من أهمها: لدي منشأة "سكنية، تجارية، صناعية، زراعية" مساحتها كذا، فما تكلفة المشروع؟ وما فترة استرداد رأس المال؟ لا يمكن الإجابة عن هذين السؤالين بدقة دون زيارة ميدانية للموقع، وجمع كثير من المعلومات الأساسية للمنشأة المستهدفة، حيث إن هذه المعلومات هي من تحدد بدقة عالية تكلفة المشروع وفترة استرداد رأس المال. مساحة المنشأة، المساحة المتاحة والفاعلة في هذه المنشأة، ومعدل الاستهلاك للكهرباء لمدة ثلاثة أشهر سابقة كأقل تقدير، كفاءة ألواح الطاقة الشمسية، جميعها عوامل أساسية وجوهرية وغيرها من العوامل لمعرفة جدوى المشروع الاقتصادية بعد عمل التصميم الهندسي له باستخدام برامج مختصة. بوابة شمسي تتيح حاسبة تقديرية لمعرفة الجدوى الاقتصادية للمشروع المستهدف تقريبيا بعد إدخال بعض المعلومات تتضمن جل العوامل المذكورة أعلاه. هي أداة ممتازة جدا لأخذ انطباع أولي يساعد العميل على معرفة الجدوى الاقتصادية للمشروع تقريبيا. لكن من المهم جدا بل من الضروري أن يتبع ذلك زيارة ميدانية كما تم ذكره سابقا. فترة استرداد رأس المال تختلف كذلك من مشروع إلى آخر ومن قطاع إلى آخر، فتعرفة الكهرباء تختلف في القطاع السكني عن التجاري والصناعي، وطبيعة عمل المنشأة ووقت ذروة الاستهلاك لديها كذلك هما عاملان مهمان في تحديد فترة استرداد رأس المال "المستثمر" في مشاريع الطاقة الشمسية. ختاما، هو مشروع نوعي وتنموي سيحافظ - بإذن الله - على ثرواتنا الناضبة من الوقود الأحفوري.

*نقلاً عن "الاقتصادية"