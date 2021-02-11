قال لي يوما بعيدا الصديق الراحل أحمد الهندي وهو ابن المخرج الإذاعي والشاعر الراحل سعيد الهندي وشقيق الشاعر نزار الهندي، هل تعرفين أن الأغنيات التي نحفظها ونرددها لفيروز ليست من ألحان الأخوين رحباني لكن لإلياس، أو زياد رحباني أو فيلمون وهبة. رددنا سويا الأغنيات واكتشفت صدق كلامه، أحمد كان ينطلق من مسألة عدم إيمانه بالأخوين رحباني لأنه تربى على الطرب الثقيل، ما زلت أتذكر الأيام التي كنت أقضيها مع العائلة نستمع إليه وهو يدندن على عوده أغاني أم كلثوم:

دخلك يا طير الوروار

جينا الدار يا أهل الدار ليلتكن سعيدة..

كان الزمان وكان في دكانة بالفي وبنيات وصبيان نيجي نلعب عال مي،

آه يا سهر الليالي آه يا حلو على بالي..

للتأكيد على كلام أحمد الهندي هذه بعض ألحان إلياس لفيروز، والتي قمت أرددها بلحنها وأنا أكتبها هنا، وأعتقد أنكم فعلتم مثلي.

وكي نتثبت أكثر من عبقرية إلياس وشيوع أغانيه، سأذكر هذه الأغنيات التي غناها آخرون غير فيروز التي أيضا نحفظها ونرددها بالرغم من مضي زمن طويل عليها:

بيني وبينك يا هالليل فـي حـب وغـنيّة.. هدى حداد.

قتلوني عيونا السود، يا ليل ال ماله حدود.. وديع الصافي.

ياما سوا بفيي الياسميني يهب الهوى وإنتا تلاقيني وتقلي مش رح إنساكي ياي ياي ياي ياي يا ناسيني.. جورجيت صايغ.

هذا بعض ما لحن إلياس الرحباني، وتاريخه الفني كبير وعريض ومتنوع ومهم ولا يمكن تلخيصه في مقال أو صفحة على الويكيبيديا. لكنها محاولة إلقاء تحية وداع على مبدع عبقري أمتعنا وسيظل يمتعنا بأغانيه الخالدة.

كم تشبه موسيقاه روحه، نفس خفة الظل، الطرافة، المرح والبهجة، هكذا تشعر حين تستمع إلى أغانيه، وهكذا تشعر حين تستمع إليه وهو يتحدث، أحب أن استمع إليه في لقاءاته، وعلى الرغم من أنه عاش تحت ظل أخويه اللذين كانا قد ملآ الدنيا وشغلا الناس قبل أن يلمع نجمه، لكنه استطاع أن يخط لنفسه طريقا مستقلا، وأن يثبت تفرده وأن ينشر ألقه وموسيقاه في العالم العربي.

الله أعطاك عبقرية تأليف الموسيقى، كان هذا رد المعلم الفرنسي الذي علمه العزف بعد أن استمع إلى أول مقطوعة ألفها إلياس بعمر الستة عشر عاما، والتي عرف منها أن هذا قدره، انطلق بعدها ليمنحنا كل هذه الموسيقى المبهرة، على مدى سنين عمره.

الأغنيات والموسيقى التصويرية والمؤلفات الموسيقية، وكل ما تركه من إرث موسيقي، الأثر العظيم الثري والخالد، ستبقيه حيا في ذاكرتنا وإن رحل.

* نقلا عن "الرياض"