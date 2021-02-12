كورال بلوم ومشاريع الحالمين في رؤية وطن

هذا محمد بن سلمان ولي العهد الأمين، شبيه معزي وسلمان ما مثله أحد، وعدت ووفيت سيدي ونسأل الله أن يجعل أيامك كلها سعادة ومنجزات تعانق السحاب.



عندما قررت كتابة هذه الكلمات بحثت عن كل الصور والأغاني والتغريدات التي تتحدث وتردد بفخر واعتزاز اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حتى تكون ملهمة لي لأسطر للتاريخ ما الذي يحدث في وطني من تغييرات جذرية ومواعيد متجددة كل ليلة مع مشروع ضخم يرسم لنا ملامح مستقبل باهر. كل المخططين في العالم يكتبون أفكارهم على الورق ، ونحن في السعودية برعاية ملكية مباركة من سيدي الملك سلمان وبمتابعة حثيثة من عـّراب الرؤية نرى الخطط التي تحدث عنها قبل سنوات معدودة جدا نراها واقعاً نعيشه. ترند يتصدر الموقع الأكثر تداولاً في السعودية -تويتر- يردد فيه الشباب رؤيتنا واقع، نعم نحن لا نؤمن بالكلمات دون أفعال. وحقاً وصدقاً ولي العهد أفعاله دوما تسبق أقواله.



كورال بلوم مشروع سعودي بامتياز على ضفاف البحر الأحمر وجزيرة ترسم معالمها وتتهيأ لعرس كبير يتضمن إنشاء سلسلة منتجعات فندقية فاخرة على ضفافها من تصميم مكتب معماري شهير هو نورمان فوستر. إنها جزيرة (شُريرة)..



التصاميم والعمليات الإنشائية وغير الإنشائية في هذه الجزيرة ستراعي التنوع البيولوجي للمنطقة، حيث سيتم الحفاظ على أشجار المانجروف فيها وتعزيز المنطقة بحدائق جديدة تحسن من طبيعة الجزيرة. سيكون على شواطئنا الجميلة في مشروع كورال بلوم بحيرة شبيهة بالدولفين تسهم في رفع مستوى أرض الجزيرة لتحميها من أي ارتفاعات محتملة لمنسوب المياه. ما أجمل هذه الصور التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنقل لنا جمال وروعة الخالق وتؤكد على حكمة القائد الذي يستشرف مستقبلاً يليق بنا وبأجيال المستقبل، هذه الصور التي تحمل تصاميم فريدة من نوعها تم استيحاؤها من الحياة الفطرية والمناظر الطبيعية لجزيرة شُريرة. في الغد القريب سننعم بزيارة 11 فندقا ومنتجعا ستتوفر في هذه الجزيرة الحالمة وسيتولى تشغيلها علامات فندقية هي الأشهر والأكبر في العالم.



الفيديو المصاحب للإعلان عن الرؤية التصميمية للمشروع والتي تواكب التطلعات والتي ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع لمستوى التوقعات في مجال السياحة التي تنافس فيها المملكة دول العالم. نحن نفكر في العالم ما بعد كورونا الحياة لا تتوقف وهذه الجائحة التي يعاني فيها العالم نحن هنا في السعودية نبني مساحات من الأمل والسعادة والجمال من قلب الطبيعة مستوحى من جمال الشعب المرجانية. إنها حقا وجهة سياحية فاخرة جدا تليق بالوطن وقيادته وشعبه لنرسي معايير جديدة عالية الجودة للسياحة المتجددة. كل الوطن فخور بك سمو ولي العهد ومؤمن برؤيتك ومعك كل القلوب والعقول والطاقات والقدرات والدعوات تحيط بك في كل لحظة من لحظات الزمان.

*نقلاً عن "المدينة"