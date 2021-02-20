كلمـات معربـة

الأسبوع الفائت تطرقنا لبعض الكلمات الدخيلة على لغتنا العربية والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ منها، وعرفنا أن من أكثر اللغات التي أثرت في العربية (الفارسية والتركية)، وكذلك الكلمات ذات الأصل اللاتيني والفرنسي والإنجليزي بسبب الفتوحات الإسلامية والاستعمار، واليوم سنستكمل ما بدأناه..

تنورة وفستان: أصلهما تركي وهما لباسان معروفان عند المرأة.

كمر: أصلها فارسي وهو الحزام الذي يصنع من الجلد يوجد به عدة جيوب لوضع النقود والأشياء المهمة، كان يستخدم قديماً.

كفر: إيطالية، وفي العربية إطار.

شرشف: أصلها فارسي، غطاء السرير أو غطاء النوم.

مشوار: كلمة تركية تعني جولة قصيرة.

ميزاب أو مزراب: أصلها فارسي وتعني الأنبوب أو القناة.

مهرجان: أصلها فارسي وهو أحد أعياد الفرس قديماً، تستخدم الآن كمرادف لكلمة احتفال.

ونش: كلمة إنجليزية ومعناها رافعة.

مسّاج: كلمة الإنجليزية تعني التدليك.

ماسورة: أصلها تركي وتعني أنبوبة.

طاسة: كلمة فارسية الأصل وهي وعاء من النحاس يستخدم للشرب.

طرمبة: كلمة تركية وتعني المضخة.

شاكوش: أصلها تركي وتعني مطرقة.

ديكور: كلمة فرنسية ومعناها تزيين.

ديكتاتور: كلمة لاتينية بمعنى طاغية أو مستبد.

درابزين: فارسية تعني مسند أو متكأ السلم أو حاجز للسلّم.

كفتة: أصلها فارسي «كوفتة» أي مسحوق، وهي عبارة عن لحم مفروم يضاف إليه التوابل.

كرباج: كلمة تركية تعني السوط.

بسكويت: كلمة فرنسية وتعني (المطبوخ مرتين) لأن البسكويت كان يوضع في الفرن مرتين أو أكثر حتى يصبح قاسياً وناشفاً، وكان البسكويت طعام البحارة والجنود لأنه كان مجففاً ومحمصاً ويابساً حتى يستعمل بعد فترة طويلة.

بالطو: كلمة إيطالية أي المعطف أو الجاكيت الطويل.

كوبري: أصلها تركي، وتعني الجسر.

إنفلونزا: كلمة إيطالية وتعني (تأثير البرد)، وفي العربية نزلة برد.

أريكة: كلمة يونانية تعني الوسادة أو الفراش الوثير.

أستاذ: أصلها فارسي، أي معلم أو مؤدب.

استمارة: كلمة فارسية، نموذج للتعبئة.

استوديو: إيطالية، مكان لالتقاط الصور.

اسطبل: إنجليزية، حظيرة للخيل أو البقر.

إسمنت: إنجليزية، مادة البناء المسلح.

أكاديمية: إيطالية، مؤسسة تعليمية.

ألبوم: إيطالية، مجلد لحفظ الصور والطوابع.

بدروم: تركية، الطابق تحت الأرضي أو السفلي.

برميل: إيطالية، وعاء كبير ومستدير وعلى أحجام مختلفة.

برنامج: كلمة فارسية، منهج أو منهاج.

برواز: تركية، إطار الصورة أو اللوحة.

بروتوكول: إنجليزية، نظام التشريفات، أو مسودة المعاهدة.

بروفه: إيطالية، تجربة للممثلين قبل الظهور أمام الجمهور.

بسبوسة: كلمة تركية، حلوى من الدقيق والزيت والسكر.

بسترة: كلمة فرنسية تعني التعقيم.

بطارية: إيطالية، جهاز يخزن القوة الكهربائية.

بقشيش أو بخشيش: أصلها فارسي، وهي إكرامية تعطى للخدم وغيرهم.

بنشر: كلمة إنجليزية بمعنى خرم أو ثقب في إطار السيارات.

دفتر: كلمة فارسية تعني الكراسة.

ريجيم: فرنسية مأخوذة من اللاتينية، وهي حِمية أو برنامج لتخفيف الوزن.

* نقلا عن "الرياض"