القضاء ونقلاته النوعية التقنية

شهد مرفق القضاء وما زال يشهد سلسلة من النقلات النوعية والقفزات التطويرية التقنية في ظل دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - لهذا المرفق الهام من مرافق الدولة، وقد نوه بذلك صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية قبل أيام خلال استقبال سموه رئيس المحكمة العامة بمحافظة الجبيل، ولا شك أن الدعم المتواصل لهذا المرفق من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه أفرز عمليا، تطورا تقنيا ملحوظا أدخل على أجهزة هذا المرفق الحيوي المتخصص بتحقيق العدالة وضمان الحقوق لكافة المواطنين.



وليس بخاف أن هذا المرفق الهام استفاد فائدة قصوى من مختلف الوسائل التقنية التي أدخلت على أجهزته والتي سهلت الخدمات المختلفة المزجاة للمواطنين بكفاءة عالية، وقد تدربت الكوادر الوطنية العاملة فيه على سلسلة من الإجراءات الحديثة التي يسرت الخدمات على المراجعين وأدت إلى تنفيذ مطالبهم واحتياجاتهم بالسرعة المتوخاة، فقد انتهت المرحلة «الروتينية» التي تأخذ أوقاتا طويلة لإنجاز معاملات المواطنين واستبدلت بمرحلة جديدة تمثلت في إدخال الأساليب والطرائق التقنية الحديثة لاستخدامها بكفاءة لإنجاز كافة المعاملات ذات العلاقة بخدمة المواطنين في أسرع وقت.

نقلاً عن "اليوم"