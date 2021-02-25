بيع الكميات بالخصوم للتخلص من المخزون

تمر المحلات التجارية أو الشركات الصناعية بأزمات اقتصادية أو منافسة شديدة ما يؤدي إلى تراجع حاد في المبيعات، لذلك تلجأ إلى استراتيجية بيع الكميات أو الحجوم الكبيرة للتخلص من المخزون، وذلك لتدوير رأس المال التشغيلي بسرعة لتحقيق الأرباح، ولتفادي فسادها بسبب طول مدة التخزين. تكدس البضائع، خاصة المحددة بتاريخ نهاية لا تصلح للاستهلاك أو الاستخدام بعده، يفرض على الشركات والمحلات التجارية سياسة البيع الترويجي المبني على الكميات المخفضة قبل نهاية مدة صلاحيتها، وذلك لتحفيز المشترين على شرائها بأسعار مغرية وبكميات كثيرة. هذا ليس بالضرورة مؤشرا على تراجع الاقتصاد الوطني، لكنه قد يكون كذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تجتاح العالم من غير استثناء منذ بداية أزمة كورونا المستجدة.

التسويق الترويجي أحد أهم التخصصات في التسويق، حيث تركز المحلات التجارية على الخصم في السعر للبيع بكميات كبيرة تساعدها على تفريغ المخزون قبل قدوم بضائع جديدة. وسواء كانت هذه السياسة التسويقية في السعودية أو في دول أخرى فإن الهدف واحد حول تحفيز المشترين على الشراء بكميات كبيرة تساعد على سرعة تدوير الأموال المستثمرة في البضائع قبل انتهاء مدة صلاحيتها. عادة تتبع المحلات التجارية التي تبيع السلع الاستهلاكية هذه السياسات لأنها محكومة بمدة الصلاحية. وقد يكون من بين الأهداف لسياسة شراء وحدة واحدة بسعر عال والأخرى بنصف السعر أو مجانا، وذلك للترويج لسلعة ليست معروفة أو لا تحظى بشعبية كبيرة. بعض المحلات التجارية التي لا تستثمر في الدعاية والإعلان تفضل هذه الطريقة لزيادة ولاء الزبون لها. والكثير من المحلات التجارية التي تبيع الملابس والمنتجات الاستهلاكية تمارس هذه السياسة لأنها تحقق أرباحا أفضل من بيعها بسعر عال لا يساعد على البيع بكميات كبيرة لأسباب تعود لمدة الصلاحية وتوقع المشتري هبوط أسعارها بعد شراالخوف من الكساد الاقتصادي لمدة طويلة يجعل بعض بائعي السيارات في الولايات المتحدة يتبعون هذه السياسة للحفاظ على ما بقي لديهم من سيولة لشراء موديلات جديدة أو بهدف الخروج من السوق نهائيا لأن الثقة بصناعة السيارات على سبيل المثال ضعفت في وقت من الأوقات، خاصة بعد تردد الحكومة الأمريكية في عملية إنقاذ بعض الصناعات والشركات الكبرى، لكن أتوقع أن سياسة الخصوم تطبق هناك في نطاق محدود وضيق وعلى نوع معين من السيارات التي ليس عليها طلب كبير.

قد تتبع سوق العقارات في الولايات المتحدة سياسة خفض سعرها إذا رأى البائعون تراجعا أو ركودا اقتصاديا لفترة طويلة تضر باستثماراتهم فيه، لكننا لا نسمع عن شركات عقارية تبيع عقارا من خلال اشتر عقارا واحصل على الثاني مجانا لأنه من الصعب تطبيقه بسبب طبيعته. نسمع عن شركات عقارية تخفض أسعار عقاراتها المطورة أو غير المطورة لأنها تتوقع تراجعا في المبيعات، لكنها لا تطبق خطة سعر واحدة لاثنين.

السوق السعودية سواء السوق الاستهلاكية أو سوق السلع والخدمات تتأثر بما يجري في العالم من أزمات اقتصادية، وذلك بنسب متفاوتة. فقد رأينا صعودا حادا في معظم المواد الغذائية مثل الأرز والزيوت والسكر والطحين بالإضافة إلى مواد البناء من حديد وأسمنت ومواد كهرباء بسبب الارتفاع الحاد في أسعار برميل النفط الذي تراجع عن أعلى مستوى وصله إلى أقل من 30 دولارا، بنسبة تقدر بحوالي 81%، لكن لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة بنسبة 80% مما كانت عليه قبل ارتفاع سعر برميل البترول.ئها بأسعار عالية.

نقلاً عن "اليوم"