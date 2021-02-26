.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العزلة.. هي أن تأخذ مع نفسك مهلة..!

العزلة.. هي أن تأخذ مع نفسك مهلة..!

متابع الغاء المتابعة

أحمد عبدالرحمن العرفج
نشر في: آخر تحديث:

بَين فَترةٍ وأُخرَى، أستَعرض صِفَات المُبدعين، ومَتَى سَنَحَت الفُرصَة؛ رَكَّزتُ عَلَى صِفةٍ مُحدَّدة، مُطْلِقاً للأَفكَار المَجَال؛ للرَّكض فِي سَاحةِ المَقَال..!

تُعتبر العُزلَة مِن أَهمِّ وأَقوَى صِفَات المُبدعين، فالمُبدِع مِن خِلالهَا يَستَفرد بنَفسه، ويَختَلي بذَاته، ولقد صَدق شَيخنا «توماس أديسون» حِينَ قَال: (أَفضَل التَّفكير يَكون فِي العُزلَة)..!

قَبل فَترَة كَتبتُ نَاصية، ووَضعتُها فِي جِيب «تويتر»، فطَار بِهَا مُحلّقاً فِي مَشَارِق الأَرض ومَغَاربها.. تَقول النَّاصية: (العُزلَة والابتعَاد عَن النَّاس -مِن حِينٍ لآخَر- أَفضَل بِيئة لتَوليد الأَفكَار وللتَّأمُّل. أَنَا مِن أُولَئك الذين يَعيشون العُزلة كُلّ يَوم؛ لمُدّة سَاعتين أَو ثَلَاث)..!

والعُزلَة تُنتج الإبدَاع والتَّأمُّل فِي الذَّات.. أمَّا أُولَئك الذين لَا يُحبّون العُزلَة -أَو بالأَصحّ يَخَافون مِنهَا- فأَفضَل الأَفكَار تَأتِيهم أَثنَاء الاستحمَام، وقَد سَأَل «ستيف تشالندر» فِي كَثير مِن مُحَاضراته: «لِمَاذَا لَا تَأتينَا أَفضَل أَفكَارنَا؛ إلَّا ونَحنُ نَستَحمّ»..؟!

وأَجَاب بسُؤالٍ آخَر يَقول فِيهِ: «ومَتى يَكون الوَاحِد مِنكم -فِي أَي وَقتٍ آخَر، طول يَومه- بِلَا شَوَاغِل أَو مُقَاطَعَات، إلَّا وهو يَستَحمّ»..؟!

حَسنًا.. مَاذَا بَقي؟!

بَقي قَول الأَديب «كافكا»: (العُزلَة طَريقَة للتَّعرُّف عَلَى أَنفسنَا). وتَأكَّدوا يَا قَوم أَنَّ الأَنبيَاء والرُّسل كَانُوا يُمَارِسُون العُزلَة، التي تُحقِّق لَهم التَّأمُّل والصَّفَاء الذِّهني.. أَمَّا الذين لَا قُدرَة لَهُم عَلَى العُزلَة؛ والاختلَاء بالنَّفْس مِن حِينٍ لآخَر، فإنَّهم -كَمَا يَقول عُلمَاء النَّفس- يَستَوحشُون مِن أَنفسِهم..!!.

* نقلا عن "المدينة"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد