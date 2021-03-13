(3.7) تريليون ساعة... أين ستذهب؟!

مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا من حياة الكثير، وهي حقيقة لا يمكن إغفالها أبدا. وحيثما يممت وجهك ستجد إنسانا ممسكا بجواله يستخدم الإنترنت ومواقع التواصل بانسجام تام، وغافلا عما يدور حوله!



ودعونا أولًا نتحدث بلغة الأرقام لنعرف حجم المسألة، التي يواجهها البشر في العالم الرقمي المتجدد والمتدفق. بحسب موقع (we are social)، فإن عدد مستخدمي الإنترنت لعام (2021م) بلغ (4.66 مليار). وأما عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المتفاعلين فيبلغ (4.2 مليار)، أي بنسبة (53%) من عدد سكان المعمورة. وحتى نفهم ما نحن مقبلون عليه، فإن العالم مع نهاية سنة (2021م) سوف يقضي في مواقع التواصل (3.7 تريليون) ساعة!! (التريليون: ألف مليار، أي واحد وعلى يمنيه 12 صفرا). هذه تريليونات من الساعات في سنة واحدة فقط!، فكم من (آلاف تريليونات) من ساعات من عمر البشر سوف تستغل في النافع أو تهدر في السوالف والرسائل، والقيل والقال؟!









يقولون إن الأرقام لا تكذب، والأرقام تخبرنا بأننا نتجه من عالم الواقع إلى العالم الافتراضي والرقمي بشكل متسارع ومخيف، ولعلي أسمي مواقع التواصل الاجتماعي (مواقع التواصل الانعزالي).



وأسمحوا لي الآن أن نعود إلى عالم الكلام بعد عالم الأرقام، أن المتتبع للتعليقات والهاشتاجات يجد أن هناك شريحة من الناس تتأثر بما يقال بكثرة ما يردد عليهم في موضوع معين، ليعتبره البعض أنه واقع وحقيقة. ليبدأ مسلسل التسرع في النقل للمعلومات والأخبار دون تمييز أو تمحيص، ودون إعمال العقول في المنقول.



ومن وجهة نظري، أن أي معلومة تأتي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الأصل فيها الشك حتى يُثبت غير ذلك. فليس كل الهاشتاجات حقيقة، وليس كل جملة أو عبارة على توتير أو غيرها من المواقع هي واقع. والتيقن والتثبت يكون بمراجعة المواقع الرسمية والموثوقة. ولو عملنا بهذه القاعدة فقط لخف علينا سيل طوفان الرسائل والفيديوهات، التي لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا.



المسألة الأخرى أننا لسنا ملزمين بنقل كل ما يصل إلينا. ولسنا ملزمين بأن نكون أول وأسرع الناقلين. والواقع المشاهد أننا كلنا بلا استثناء وقعنا في مصيد الاستعجال! ثم نجد بعد ذلك أن الخبر أو المعلومة المنقولة هي شائعة أو خطأ.



من الناحية الزمنية، تعتبر وسائل التواصل والمنصات الاجتماعية حديثة نسبيا، والدراسات مستمرة لمعرفة تأثيرها على صحتنا وأجسادنا، بل حتى على نفسياتنا. ولكن الذي يظهر أن العلاقات الأسرية والمجتمعية تأثرت بهذه الظاهرة المنتشرة بسرعة البرق، خصوصا بين المراهقين. وموقع (Mayo Clinic) تحدث عن تأثيرها عليهم، حيث قال: «يمكن أن يؤثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سلبًا على المراهقين من خلال تشتيت انتباههم وتعطيل نومهم وتعريضهم للتنمر ونشر الشائعات ووجهات النظر غير الواقعية عن حياة الآخرين وضغط الأقران». وبالإضافة إلى تأثيرها النفسي والصحي عليهم، فإن ما يؤرقني فعلا هو تأثيرها الفكري والعقدي.



والمتأمل لأي وسيلة حديثة تدخل على المجتمع سيجد لها تأثيرا بأنماط متعددة. وقد قرأت مرة مقالا (موبايلات) للأديب الوزير غازي القصيبي -رحمه الله- يشتكي من الجوال (مع بداية انتشاره في تسعينيات القرن العشرين). وما زال الجوال إلى اليوم تهدر بسببه أوقات كثيرة، وهو أيضا مصدر للإزعاج في بعض الأزمنة والأمكنة مع منافعه الأخرى. فكيف به لو عاش في زمن ثورة برامج التواصل الاجتماعي؟!



ولو نظرنا ما يأتينا على تلك المواقع من رسائل وتعليقات وفيديوهات لوجدنا أن معظمها يذكّرنا بالمربع، الذي سمّاه الكاتب والمؤلف الأمريكي ستيفن كوفي مربع (غير مهم وغير عاجل)، ولا أبالغ إذا قلت إن (90%) مما يصلنا هو يصب في خانة هذا المربع!



وإن كان ولا بد، فساعة من نهار لا اليوم كله!

* نقلا عن "اليوم"