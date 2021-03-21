نشتري كل يوم العديد من المنتجات ونجد أن أكثرها يُطبع عليه عبارة (صنع في الصين) أو في غيرها من دول العالم، وعندما نجد منتجاً مصنوعاً في المملكة نعتز ونفتخر به ونحرص على الاحتفاظ به وقد نسعى لجعله ضمن الهدايا التذكارية التي نقدمها بكل فخر واعتزاز لكل من يزور الوطن.



(صنع في السعودية) كان حلماً وهاجساً لدى الكثيرين قبل أن يكون برنامجاً اليوم يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله، والذي تمكَّن من تحويل الحلم إلى حقيقة من خلال حرصه ودعمه للمنتج الوطني وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي.



هذا البرنامج كان محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية والرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى المعايير والتميز مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول 2030.



في العام الماضي قامت هيئة الصادرات السعودية بتنظيم معسكر يحمل شعار «صمم للوطن هويته الصناعية» لتصميم هوية برنامج «صنع في السعودية» وذلك بهدف تطوير إمكانات الصناعة الوطنية وتعزيز الطلب على المنتجات الوطنية، وفي الأسبوع الماضي أعلن عن إطلاق برنامج (صنع في السعودية) نهاية هذا الشهر وذلك تحت رعاية سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- وعبر فعالية افتراضية سيكشف خلالها عن شعار «صنع في السعودية» ليكون هوية رسمية موحدة لجميع المنتجات والخدمات السعودية.



(صنع في السعودية) كان حلماً وسيصبح حقيقة -بإذن الله- لتتمكن المنتجات والخدمات السعودية من الانتشار حول العالم.

نقلا عن "المدينة"