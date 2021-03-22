إعادة ترتيب الدول العربية والإسلامية حضارياً

هناك اليوم ما يقرب من خمس وعشرين دولة عربية منها اثنتان وعشرون دولة أعضاء في الجامعة العربية، كما يوجد ستون دولة إسلامية منها سبع وخمسون دولة منضوية تحت سقف منظمة التعاون الإسلامي.. وقد مرت هذه الدول العربية والإسلامية بمسار تطور تاريخي متقارب كان عماده ظهور الإسلام واعتماد اللغة العربية لغة رسمية تعبر عن هويات هذه الدول.

ومما لا شك فيه أن هذه الدول وخلال فترة هذا التطور الطويلة زمنياً قد تفاوتت فيما بينها من ناحية التطور والتقدم الحضاري. فما كان صحيحاً في فترات تاريخية سابقة فيما يخص تراتبية هذه الدول حضارياً لم يعد صحيحاً اليوم. حيث تقدمت بعض الدول وتأخرت بعضها. مما يجعلنا بحاجة إلى إعادة ترتيب هذه الدول اليوم حضارياً.

ويهمني هنا المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، فقد تكون هناك بعض الدول العربية التي تقدمت على المملكة العربية السعودية حضارياً خلال مراحل من تاريخ المملكة الوطني.. ولكن المملكة العربية السعودية ومنذ توحيدها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه إلى اليوم وهي تتطور بشكل مبهر حتى وصلت إلى ما وصلت له اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، بل إن الأهداف المرسومة للمملكة في رؤية 2030 ستجعل المسافة الحضارية بين المملكة وهذه الدول كبيرة جدا.

هذا التطور جعل المملكة اليوم تقف على رأس هذه الدول العربية والإسلامية دون منازع.

فلو نظرنا، كمثال بسيط، إلى العلاقة بالفضاء لوجدنا أنه من ثمانينات القرن الماضي واسم المملكة مرتبط بالفضاء عن طريق زيارة أول رائد فضاء عربي مسلم وهو الأمير سلطان بن سلمان حفظه الله للفضاء.. ولو نظرنا إلى المجال الاقتصادي سنجد المملكة هي الأقوى، ولو أخذنا التأثير السياسي على المستوى العالمي لوجدنا المملكة ذات التأثير الأقوى.

كما أن المملكة ذات الاستثمار الأكبر في شعبها وبنيتها التحتية. فهناك أكثر من مئة ألف سعودي وسعودية يدرسون في أعرق الجامعات العالمية في أكبر مشروع استثمار علمي في المورد البشري على مستوى العالم، وهي الدولة الأكثر انفتاحا على التطور والتحديث والتعامل مع التقنية.

والحال هذه، يجب علينا إعادة النظر في الترتيب الحضاري للدول العربية والإسلامية لكي نعزز في أبنائنا الاعتزاز بهذا الوطن وولاة أمره من ناحية، ونقضي على الصورة النمطية التي مازالت تنظر للسعوديين على أنهم متأخرون حضارياً من ناحية أخرى.

* نقلا عن "الرياض"