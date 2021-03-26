الحوثيون بيادق على رقعة الشطرنج الإيرانية

كنت متوقعًا أن يرفض الحوثيون مبادرة السلام السعودية، لأن القرار ليس في أيديهم وإنما في أيدي ملالي الفرس في إيران. الإيرانيون يعتبرون السلام في اليمن مجرد ورقة يضغطون بها من أجل إجبار الأمريكيين على الرضوخ لهم، والعودة إلى الاتفاقية الموقعة بينهم وبين إيران والدول الخمس في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا. الأمريكيون وكذلك الأوروبيون يرفضون العودة للاتفاقية القديمة التي لم يلتزم الإيرانيون بكامل بنودها، إضافة إلى رغبتهم في إجراء تعديلات وإضافات جديدة عليها، بعد أن اتضح أن من الواجب إضافتها كبنود محورية للاتفاقية. ويبدو أن الأمريكيين ومعهم الأوروبيون اكتشفوا أن اتفاقية عام 2015 كانت اتفاقية ناقصة ومعيبة، ولا يمكن إحياؤها دون تعديل هذه النواقص، إضافة إلى أن الإيرانيين يطالبون برفع العقوبات كخطوة أولى، ولا يبدو أن الأمريكيين سيلغونها، لأنها الورقة الوحيدة الباقية في أيديهم للضغط على إيران، ودفعهم للقبول بالتغييرات والإضافات. ولأن الحوثيين هم مجرد عملاء لإيران، ويدورون في فلكها، فليس في إمكانهم قبول أو رفض المبادرة ما لم يتلقوا الموافقة عليها أولاً من إيران.

وليس لدي أدنى شك أن السعوديين يدركون ذلك تمام الإدراك، ويعلمون أن الحرب في اليمن ترتبط ارتباطاً عضوياً بملالي الفرس، وهي بمثابة الورقة التي يوظفونها في تجاذباتهم حول الاتفاقية النووية، لكنهم أرادوا هذه المبادرة لتكون رداً على من يتهمهم أنهم لا يريدون السلام.

ترحيب أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي بالمبادرة، وصمت إيران المطبق، يعني بالنسبة لي أن هذه المبادرة قد حققت ولو جزئياً الهدف منها، وكشفت للغرب أن من يرغب في استمرار الحرب هم الحوثيون ومن ورائهم ملالي الفرس. وهي خطوة ذكية كشفت للعالم ما كنا تقوله ومؤداه أن أساس الحرب في اليمن الإيرانيون، وهم يريدون بها أن تكون ورقة بضغطون بها لتحسين الوضع التفاوضي مع الغرب، وإلا فإن هؤلاء المتوحشين الفرس آخر ما يفكرون فيه اليمن وأهله، وهذا ما أصبح جلياً على الأقل لأمريكا والأوروبيين بعد هذه الاتفاقية، أما بقية أهل اليمن فليس لدي أدنى شك أنهم سيكتشفون ذلك إذا ما باعهم الإيرانيون بعد أن تنقضي حاجتهم منهم.

نحن ليس لنا مطامع في اليمن، ولكننا لا يمكن أن نقبل أن يحكمه الحوثيون ليحكمهم الإيرانيون من ورائهم، ويتكون ما يشبه حزب الله آخر في خاصرتنا الجنوبية. وفي تقديري أن الإيرانيين يريدون من التهديد بالسلاح النووي، وتخويف العالم به، تحقيق مزيد من النفوذ خارج الحدود الإيرانية، وتشكيل خطوطهم الدفاعية الأولى داخل البلدان العربية، من خلال خلق أذرعة لإيران في المنطقة وفي داخل الدول العربية، مثلما هو حاصل الآن في العراق وسوريا ولبنان، أما اليمن فهو مجرد ورقة يساومون عليها لمقايضتها بالعراق وسوريا ولبنان.

وحرب اليمن نحن أول الحريصين على إيقافها متى ما تخلى الحوثيون ومن ورائهم الإيرانيون عن التحكم فيها، لذلك فإن كل ما نهدف إليه أن يحكم اليمن جميع أهل اليمن وليس الحوثيين منفردين، وهذا ما يرفضه الحوثيون.

بقي نقطة أريد هنا أن أشير إليها أن المنشقين السعوديين المشردين في الخارج الذين يسمون أنفسهم بالمعارضة هم عملياً متحالفون مع الحوثيين، ويروجون لهم، ولأهدافهم، ويصفقون كلما قذف الحوثيون على المملكة صواريخ بالستية أو طائرات مسيرة، أي أنهم يقفون مع الإيرانيين في الخندق ذاته، ثم يدعون أنهم يعارضون الحكومة وليس الوطن كما يزعمون، وكأنما الذين يقصفون ويحاولون تدميره شيئاً آخر غير الوطن، والجميع يعلم أنهم (مستأجرون) لإثارة قلاقل ضد الوطن وتدمير منجزاته.

وعلى أي حال فإن هذه المبادرة أعطت الدليل والشاهد للعالم أجمع أن هذه الحرب التي كلفت الكثير إنسانياً ومادياً يستثمرها الإيرانيون، ويمولها مع (آخرين)، لتبقى مشتعلة، وإلا فنحن أول من يهمنا أمن وسلام جيراننا، فهل اتضحت الغاية والهدف؟

* نقلا عن "الجزيرة"