العمل عن بعد وفاتورة السكن

لا يمكن إنكار أن جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية هما المحرك ونقطة التحول التي قفزت بنسب العاملين عن بعد من منازلهم على مستوى العالم من رقم متواضع لا يكاد في أفضل حالاته أن يتجاوز (3 %) إلى نسب تخطت وخلال وقت وجيز ما كان متوقعاً، لتصل في دول اشتهرت بتقدمها في شبكة وتقنية الاتصالات مثل الولايات المتحدة الأميركية إلى نحو (35 %) من القوى العاملة. ليس هذا فحسب، بل حفزت العديد من جهات العمل إلى التوجه نحو الاستمرار في تبني سياسة العمل عن بعد، حتى بعد زوال هذه الجائحة، وذلك نتيجة ما أظهر تطبيق هذه السياسة من آثار إيجابية لا تقتصر فقط على الجانب المباشر المتعلق بصاحب العمل، الذي من أبرزه ما أتاح من إمكانية خفض تكاليف الحيز المكتبي الذي يشغله العاملون، أو حتى الجانب المتصل بالعامل ذاته، الذي يأتي في مقدمته تفادي رحلة العمل اليومية المرهقة ذهنياً وبدنياً والمهدرة لماله ووقته، بل وكذلك الأثر الإيجابي لهذه السياسة على الصالح العام المتمثل في خفض معدل الازدحام على شبكة النقل، وما يتبع ذلك من خفض لاستهلاك الوقود، والتقليل بالتالي من نسبة تلوث الهواء.

كما هي حال معظم السياسات الأخرى التي يجري تبنيها، لا بد وأن تظهر بعض الآثار السلبية أثناء التطبيق، التي ليس بالضرورة أن تعيد النظر في تلك السياسة، بقدر ما يحث على الاهتمام والعناية بتلك الآثار وتداعياتها، وأن يجري العمل على احتوائها. من تلك السلبيات لسياسة العمل عن بعد من المنازل هو ارتفاع تكلفة السكن - شراء أو استئجاراً - على المدى البعيد في حال استمر العامل على هـذا النـمط من العمـل خاصة للعاملين من ذوي المرتبات المنخفضة، حيث ستضطره ظروفه الوظيفية للبحث عن سكن لا يلبي فقط احتياج أسرته المعيشي فقط، وإنما احتياجه الوظيفي أيضاً، لا سيما حين ندرك أن نحو (56 %) من إجمالي الوحدات السكنية المشغولة بأسر سعودية في المملكة تتسم بكثافة إشغال لكل غرفة تفوق المتوسط وبالتالي تعد مكتظة، حيث تتكون تلك الوحدات بمجملها من غرفة أو غرفتي نوم فقط.

ما تشير له بعض الدراسات عن مقدار الارتفاع في تكاليف السكن بالنسبة للعاملين عن بعد، هو أنه يعادل تقريباً ثلث ما يمكن أن يوفره صاحب العمل من تكاليف الحيز المكتبي لهؤلاء العاملين لو يضطر أن يهيأ لهم هذا الحيز للعمل لديه. لذا قد يوصى بأن يعوض صاحب العمل منخفضي الرواتب من العاملين لديه عن بعد بالقدر الذي يخفف عن كاهلهم الارتفاع في فاتورة السكن الناجمة عن تبني سياسة العمل تلك.

* نقلا عن "الرياض"