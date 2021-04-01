«وجهة مسار».. واجهة حضارية

خلال زيارة لمشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة ومشروع "وجهة مسار" المالك والمطور هي شركة أم القرى للتنمية والإعمار، يصعب تصوير وشرح المشروع بمقال لحجم ضخامة المشروع وتنوعه ولك أن تعرف أن هناك ما يقارب 6000 عامل بالمشروع بمختلف التخصصات، ولعل المهم هي معالجة كبيرة لـ6 أحياء عشوائية تعتبر جزءا من مشكلة بالمنطقة المركزية ولم تنظم أو تستثمر وعالجها المشروع وقدمت تعويضات بما يقارب 10 مليار ريال ونزع ما يقارب 3626 عقارا تحمتله الدولة، هذا المشروع بطول يقارب 3.6 كليو مترا وعرض 320 مترا ويربط الطرق الدائرية الثلاثة الأول والثاني والثالث بمساحة إجمالية للمشروع 1،250 مليون متر مربع، مواقف مشاة أسفل ممر المشاة بسعة 5700 سيارة، وبجوار محطة قطار الحرمين، يتضمن المشروع كبنية تحتية طرق مشاة وصلت لما يقارب 11 طريقا، جسور، محطات مترو، مواقف سيارات، وسيعتبر جزءا من منظومة الحركة المروية بمكة المكرمة المتكاملة، ويستقبل المشروع من الحركة المرورية بمكة المكرمة ما يزيد على 60% من حركة المركبات القادمة لمكة مما سيخفف الضغط على منطقة الحرم، حيث يحتوي على 40 ألف موقف للسيارات، و40 ألف وحدة فندقية و10 آلاف وحدة سكنية، تربطها وسائل نقل متعددة ومتنوعة، وهذا ما يميز المشروع، بأنه سيعيد الحياة للمناطق المجاورة للمشروع، ويسترجع الحياة بحيث قربها من منطقة الحرم المكي بدون سيارات أو صعوبة للوصول لها.

مسار مكة، ستعزز بصورة كبيرة وواضحة لها رؤية تنموية استثمارية، تعزز جودة حياة مكة وضيوفها، ومشروع الملك عبدالعزيز هو نواة ذلك، من خلال البنية التحتية المتميزة والمتقدمة التي تحققها، وهي تحقق أهداف رؤية المملكة التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال: أولها تحقيق هدف 30 مليون معتمر بحلول 2030، ورفع مستوى جودة حياة أهل بمكة المكرمة، وسيمكن من توفر مشروع بهذا الضخامة التي تدعمها الدول ومن خلال هيئة تطوير مكة المكرمة المشرفة على المشروع، وهو اليوم أصبح بمستوى إنجاز متميز وكبير يتجاوز 50% إلى 60% مع توقعات ببداية افتتاح أجزاء من المشروع بمنتصف 2022 القادم، وهذا ما يشكل منجزا كبيرا الذي يقارب تكلفته 23 مليار ريال، مشروع سينقل مكة المكرمة والمنطقة المركزية لمرحلة تحول كبيرة ومنجزة وتحقيق أهداف عديدة جدا، من معالجة للعشوائية، استثمارها، تحقيق أهداف الرؤية، جودة الحياة، تسهيل للزائرين، توفر وحدات فندقية وسكنية واستثمار، مشاركة القطاع الخاص، إتاحة فرص استثمار لقطع الأراضي وهي متاحة للمستثمرين فهي عبارة عن أكثر من 200 قطعة أرض، مشروع سيغير واجهة مكة الغربية، بنمط حياة مختلف وجذاب ومتميز.

* نقلا عن "الرياض"