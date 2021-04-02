حان وقت البيئة

التقدم لا يكون بالتقليد، والنهضة لا يتم جلبها من الخارج.. لأن الارتقاء والتغيير هو شأن داخلي تتلقاه الدول من أبنائها ومجتمعها تفرضه احتياجاتها.. وحينما تقوم الدولة بتطوير العناصر البشرية والاهتمام بها، لأنهم ووفق منظورها الأساس الذي تعمل الدولة من أجلهم، فإنها ستجني عملا رائعا ومستقبلا زاهرا للبلاد والعباد..

ومنذ أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الرؤية العظيمة "السعودية 2030"، بدأت تتردد كلمة التنمية والتقدم، وظن البعض أن هذه الكلمة متعلقة فقط بالاقتصاد ولا شيء غيره، لكن من قرأ فصولها وتتبع انطلاقتها أدرك أنها العمل على كل ما فيه ارتقاء الفرد السعودي ذكرا وأنثى.. وأن التنمية السعودية متعددة الأوجه.. فهي غير أنها سياسية واقتصادية.. هي بشرية مجتمعية أخلاقية تواصلية فكرية ومعها التنمية البيئية.. وهذه الأخيرة فرضت نفسها بقوة كمرادف لكل ارتقاء ومنجز سعودي.. وكل تنمية في أي من المجالات المذكورة فلا بد أن يصاحبها بيئة عالية القيمة لتواكب التغيير.

من ذلك أدركنا أن الرؤية السعودية تعني التطلع والعمل على الانفكاك من التأخر والتراجع، وإضاءة الروح والخيال في كل مسار، وفي البيئة الأمر نفسه.. فما عانينا منه لعقود كثيرة من سوء استخدام الأرض والماء والغطاء النباتي وما جناه الدور السيئ للعامل البشري في ذلك بالمبالغة في الرعي أو استنزاف خصوبة التربة، مما أدى إلى تعرية التربة وتحريك الرمال.. وجب أن يأخذ مساره القويم وإعادة صياغته من جديد.. فلا تقدم دون بيئة صحية تدعم ذلك.

رؤيتنا لم تترك شيئا مما يُحيط بالإنسان على هذه الأرض الطاهرة ويؤثر على قدرته على العيش على الأرض، إلا واعتنت به.. حتى تلك التي تشمل الهواء، والماء، والنباتات، والحيوانات، وغير ذلك مما تحتويه البيئة، أعلنت ووثقت المحفِّزات والمؤثرات، وكل ما يعين على الارتقاء وما يمنع العبث أيضا بالبيئة.. لذا فإن عمل بلادنا المعلن والمنطلق العمل به حديثا هو صناعة المدن صديقة البيئة وحماية المدن من الرمال، والشواطئ النظيفة وزيادة رقعة الأرض المستزرعة، ومكافحة التلوث وحماية النبات والحيوان والبيئة، ونثق أن هذه جميعا تؤدي إلى حماية حق كل فرد في بيئة سليمة وصحية، لذا فمستقبل السعودية وساكنيها سيكون أكثر إشراقة صحة وبيئة.

الأهم في القول إن سياسـة البيئـة الصحية التي يتبناها ولي العهد وتنفذها الرؤية السعودية 2030 ضمن خططها التنفيذية الإنمائية من أجل الوصول بالمدن السعودية، إلى مصاف مدن المستقبل المستدامة، هي سياسة تراعي التوازن بين متطلبات التنميــة التي تسعى إلى تلبية حاجات الأفراد المتزايدة، وحتمية الحفاظ على البيئــة التي توفر الموارد الطبيعية وتضمن إمكانية تجددها، لذا فجدير بأن تجد دعما لا متناهٍ من كل فرد على هذه الأرض لأجل تعزيزها ودعم كل أركانها.. لأن إيجابياتها ستكون ثراء صحيا ومعنويا وحتى اقتصاديا لهذه البلاد.

نقلا عن الرياض