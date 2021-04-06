خطة للنجاح

كل فرد منا لديه الكثير من الأمنيات والأحلام التي يتمنى أن يراها حقيقة في يوم ما، ولديه الكثير من الأهداف والخطط والتي يأمل أن تتحقق مستقبلاً، ويختلف تعريف النجاح من شخص لآخر، فالبعض يرى بأن النجاح في تحقيق الثروة وتجميع الأموال والبعض يجد النجاح في البروزالإعلامي والشهرة والبعض يجد النجاح في راحة البال والبعض يرى بأن النجاح في إحداث التغيير وإيجاد بصمة عملية في أرض الواقع.

من يريد أن يكون ناجحاً يجب عليه أن يسلك طريق النجاح فيبدأ بكتابة أهدافه وفي إطار رقمي ومرتبطة بجدول زمني ووضع خارطة طريق لمستقبله وينمي مهاراته وقدراته ومواهبه ويصحح أخطاءه ويعيد النظر بشكل عام في أسلوب حياته فيبتعد عن التسويف والتأجيل ويثق في نفسه وفي قدراته ويعتمد على نفسه ويتوكل على الله منذ البداية ويتفاءل ويعقد العزم أن النجاح قادم ولو طال الطريق وأن يصبرعلى ما يجده من تحديات وعقبات وعناء ومشقات فطريق النجاح مليء بالأشواك ويحتاج ممن يسير فيه إلى الصبر وعدم الاستعجال في الوصول إلى النجاح.

قد يبدأ النجاح بفشل وكثير من الناجحين كانوا في بداية حياتهم فاشلين غير أنهم تعلموا من محطات الفشل وطوروا أنفسهم ولم تثنِهم تلك السقطات عن إعادة المحاولة مرة أخرى ولم تجعلهم ييأسوا بل كانت حافزاً لإعادة النظر في طريقة السير وتصحيح الأخطاء وتجديد العزم وشحذ الهمم والعمل بكل جد وتفانٍ من جديد مع اليقين بأن هناك نجاحاً في نهاية الطريق.

من يعمل بجد وإخلاص وصدق فسيحقق النجاح -بإذن الله- لا محالة طال الزمان أو قصر، فلكل مجتهد نصيب والتاريخ يؤكد بأن أي شخص مثابر ومخلص في عمله وصابر استطاع أن يحقق النجاح وتمكن من تحقيق أهدافه، وأجمل أنواع النجاح تلك التي يتحقق النجاح فيها بصمت ودون صخب بحيث تبرز النتائج في الميدان دون أن يعرف من خلفها.

*نقلا عن المدينة