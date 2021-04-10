تقسيمات لغوية

من جمال لغتنا ودقتها تقسيمها للشيء الواحد عدة تقسيمات دقيقة؛ بحيث يصبح لكل كلمة معناها الدقيق الذي يختلف عن معنى الكلمة الأخرى، ومن ذلك ما سنتحدث عنه اليوم:

تقسيم النظر وهيئاته:

إذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عينه: رمَقَه، نظر إليه من جانب أذنه: لحَظَه، نظر إليه بعجلة: لمَحَه، نظر إليه بشدّة وحدّة: أرشَقَه، نظر إليه نظر المُستثبت: توضّحَه، نظر واضعًا يده على حاجبه ليستبين المنظور إليه: استوضحَه، نظر إلى الثوب كي يرى عيبًا فيه: استشفّه، نظر إلى جميع ما في المكان حتى يعرفه: نَفَضَه نفضًا، نظر إلى كتاب ليهذّبه أو يستكشفه: تصفّحه، فتح جميع عينيه لشدّة النظر: حدّق، نظر إلى الأفق ليرى الهلال في ليلتهِ: تبصّرَه.

تقسيم القِطَع وتفصيلها:

كِسرَة من الخبز، فِدرَة من اللحم، فِلذَة من الكبد، جُذوَة من النار، صُبابة من الشّراب، نَسَفَة من الدقيق، كُتلة من التمر، صُبرَة من الحِنطة، فِلعَة من الجلد، خرقة من الثوب، رُمّة من الحَبل، حثوَة من التراب.

تقسيم القطع على أشياء مختلفة:

حزّ اللحم، جزّ الصّوف، نشَرَ الخشب، برى القلم، حذا النّعل، قلَم الظّفر، جابَ الصخر، قدّ السير.

تقسيم الكَسِر:

شجّ الرأس، هشَم الأنف، قصَف الحطب، قص العُنق، قصَم الظّهر، حطَم العَظم، ثردَ الخبز، هدّ الركن، دكّ الجبل، هصرَ الغصن، فقصَ أو فقسَ البيض، رضّ الحب.

تقسيم خروج الماء من أماكنه وسيلانه:

من السّحاب: سَحّ، من الينبوع: نَبَعَ، من الحجر: انبَجَسَ، من النهر: فاضَ، من السقف: وكَفَ، سرَبَت القِربة، نَشَحَ البئر، انسكبَ الدّمع.

تقسيم الشَّعَر:

الشّعر للإنسان، الوَبَر للإبل، الصوف للغنم، الرّيش للطير، الزُّغَب للفرخ.

تقسيم الأكل والشّرب:

بَلعَ الطّعام، لَعِقَ العَسَل، جَرَعَ الماءَ، أخذَ الدَّواء، حَسا المَرَقَة.

تقسيم الشِّفاه:

شَفَة الإنسان، مِشفَر البعير، مِنسَر الجارح، منقار الطائر، خَطْمُ السّبع.

تقسيم الأطراف:

ظُفْرُ الإنسان، مِنسَمُ البعير، سُنْبُكُ الفَرَس، ظَلْفُ الثَّور، مِخَلبُ الطّائر.

تقسيم السَّعَة على ما يوصف بها:

بيت فسيح، عين نجلاء، عيش رفيع، صدر رحيب، ثوب فضفاض.

تقسيم الجلوس:

جلسَ الإنسان، برَك البعير، ربضَت الشاة، أقعى السّبع، جَثَمَ الطائر.

تقسيم الرّمي بأشياء مختلفة:

هالَه بالتّراب، رشَقَه بالنّبل، قذَفَه بالحَجَر، نضَحَه بالماء، رجمه بالحجارة.

تقسيم المشي:

الصبي يدرُجُ، الشابّ يخطر، الرجل يسعى، الشيخ يدلِف، المرأة تمشي، الفرس يجري، البعير يسير، الغراب يحجِل، العصفور ينقُر، الحية تنساب.

تقسيم الإشارات:

أشارَ بيده، أومأَ برأسه، غمزَ بحاجبه، رمَز بشَفَته، ألاح بكُمّه.

*نقلا عن الرياض