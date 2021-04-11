الخطوط السعودية والريادة في الملاحة الجوية

• احتلت مؤسسة الخطوط السعودية منذ بدء مسيرتها الطويلة المشرفة في مجال الملاحة الجوية محلياً وعالمياً مكانة رائدة اتسمت في خدماتها بالكوادر المدربة (تأهيلاً وتقنية)، في مجال الطيران المدني وعلومه وفنونه، وحصدت خلال مسيرتها العديد من الجوائز التقديرية في علوم الطيران ومشتقاته على مستوى الملاحة الجوية دولياً، كان آخر ذلك حصولها على (المرتبة الخامسة عالمياً في جائزة السلامة).

• والمتابع لمسيرة الملاحة الجوية السعودية سابقاً ولاحقاً، يجد أنها قد احتلت مكانة عالية ومرموقة ليس على المستوى المحلي فحسب.. بل على مستوى النقل الجوي عالمياً، لما تملكه من إمكانات الصيانة والسلامة والتقنية وجودة الطائرات المستخدمة في أسطولها الجوي، والجهود البشرية التي تدير هذه المؤسسة العريقة تاريخاً ونهضة والراقية في خدماتها ملاحياً على مستوى دول العالم بفضل دعم القيادة الرشيدة، وهي تتماشى في نهضتها وتطويرها وتقدمها وفق رؤية المملكة (2030) الداعمة والمنظمة لمسيرتها الخدمية تفوقاً وريادة في أسطولها الجوي.

• وفي تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية عن تفوق هذه المؤسسة في خدماتها عبر الوسائل الإعلامية، ما أعلنته المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية (عن فوز شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بالمركز الخامس عالمياً في جائزة السلامة بعد مناقشة مع عدد كبير من الشركات في العالم وهي الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القائمة النهائية لأفضل الشركات العالمية، على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط).

• ويذكر أنها قد حصلت على شهادة الأيزو عن أنظمة أداء الصحة والسلامة والبيئة ونظامي هندسة الصيانة ومعلومات الطيران «وأنهت أخيراً مشروع توريد وتركيب الأنظمة الملاحية بمطار (خليج نيوم) في إنجاز فريد خلال (77) يوماً فقط وتنفذ حالياً عدداً من مشروعات الأنظمة الملاحية لعدد من مطارات المنطقة».

• إن شركة الملاحة السعودية تقوم بدور أساسي في تأمين وسلامة حركة الطائرات وتعد عنصراً مهماً في نجاح صناعة النقل الجوي «وتقدم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها من خلال أنظمة مدعومة بأجهزة ملاحية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة لضمان عملها على مدار الساعة بكفاءة عالية».

• إن هذه المؤسسة تُعد مفخرة لبلادنا كأسطول جوي متكامل المهمات مشهود له على مستوى العالم بالريادة والتفوق سابقاً ولاحقاً وتواكب في مسيرتها عهد النهضة المباركة التي يقود مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين يحفظهم الله، والله الموفق.

*نقلا عن المدينة