الرجعيون الجُدد !!

• صدرت بالأمس فتوى وبيان من هيئة كبار العلماء تؤيد كلام «الأمير محمد بن سلمان» الذي أطلقه في لقائه الأخير الذي تناقلته كافة القنوات العربية، وجزء كبير من القنوات الغربية والآسيوية.. لأهمية الكلام الذي يقوله سواء من النواحي الاقتصادية والاستثمارات أو حتى من النواحي السياسية والتواصل مع الخارج والاتفاقيات مع الدول والمنظمات العالمية.

• ما يهمُني في هذا السياق حديثه عن الإرهاب وعن الفئات الضالة وعن «المُستهدفين من الشباب» وعن «الإخوان « و»الصحوة « و»الغلو» و»الانكسارات» المُصاحبة لوجود هذا الفكر وهؤلاء الخوارج من أصحاب الفتن والأفكار الهدامة.. فلن نستطيع البناء والتنمية بوجود هؤلاء وأفكارهم الرجعية وهدمهم للقيم وقتل الحياة بشكل عام..!!

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• تحدث الأمير عن (تأليه) الشخوص، ونحنُ -بما معناه- لسنا وهابيين ننتمي إلى «محمد بن عبد الوهاب»، «فلو خرج الشيخ من قبره ووجدنا نلتزم نصوصه ونغلق عقولنا أمام الاجتهاد ونؤلهه أو نضخِّمه، لكان أول من عارض هذا الأمر».

• وأقول: حتماً لن يرضي الشيخ ابن عبد الوهاب ببعض أو (أغلبية الفتاوى) الموجودة في حاضرنا، ولن يرضى عن غالبية ما قام به ويقوم به هؤلاء القوم أصحاب الأفكار الهدامة!!

فنحن (حنبليون) و(شافعيون) و(مالكيون) و(حنفيون ) وكُل المذاهب التي لا تتعارض مع القرآن أولاً ومع سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم..

• وتحدث «سموه» عن الأخذ «بالأحاديث» وكيفية أن يكون (حديث آحاد) وضعيفاً وأعاد الكرّة أكثر من مرة أننا نستمد دستورنا من (القرآن الكريم والسنة النبوية) ولا نؤلِّه الأشخاص.. نقّدر العُلماء ونجلّهم، ولكن.. لكل زمان فتاويه حسب معطياته.

• نعم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم (ويخلق ما لا تعلمون) اذاً المنطق والمعقول يتوجب علينا أن نتماشى مع إعمار الأرض التي أمرنا الله فيها ونحن (البشر) من كُلفنا بإعمار الأرض.

• (محمد بن سلمان) في حديث الساعة وعناوين الإعلام لأسابيع قادمة سيكون محور النقاش والحديث والحوار.. كونه رجل دولة وقائداً من الطراز الأول.. تحدث بثقة ونحن فخورون بهذه الكلمات وهذا المنطق وإعادة الأمور إلى نصابها ومسارها الصحيح.

* نقلا عن "المدينة"