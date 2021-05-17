.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

القطاع الصحي والكوادر المؤهلة

القطاع الصحي والكوادر المؤهلة

متابع الغاء المتابعة

محمد الصويغ
نشر في: آخر تحديث:

أكد وما زال يؤكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مناسبات عديدة أن المنتسبين للقطاع الصحي هم «أبطال الصحة» الذين يخوضون معركة حاسمة للتصدي لجائحة كورونا المستجد واحتواء تداعياتها، ووقف انتشارها في سائر أجزاء المملكة، وقد أكد سموه من جديد قبل أيام أثناء استقباله رئيس مجلس التجمع الصحي بمحافظة الأحساء، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قدموا لسموه التقرير السنوي للتجمع الصحي، على ما يشهده القطاع الصحي بالمملكة من دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله- في هذا الوطن المعطاء، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة منذ اجتياح فيروس كورونا المستجد.

لقد بذل أولئك «الأبطال» وما زالوا يبذلون قصارى جهدهم لاحتواء الجائحة، ولجهود سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، مردودات واضحة لمواجهة الوباء، لاسيما حرصهما على أهمية توعية المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية والاحترازية، للحد من انتشار الجائحة، والتغلب عليها، وقد أدى ذلك الحرص لانتشار الوعي بين أفراد المجتمع بالمنطقة، فالمواجهة الحقيقية للجائحة تكمن في الالتزام بمختلف الإجراءات الوقائية، التي تحول "بإذن الله" دون انتشار الوباء، وتؤدي إلى محاصرته، والقطاع الصحي بكوادره الوطنية المؤهلة يلعب دورًا فاعلًا ورياديًا لمواجهة تلك الجائحة والتغلب عليها.

* نقلا عن "اليوم"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
صياد فلسطيني يكشف مأساة أصحاب الحرفة جراء الحرب في غزة
صياد فلسطيني يكشف مأساة أصحاب الحرفة جراء الحرب في غزة
اكتشف المزيد