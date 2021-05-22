موت ووأد الإعلام

بالأمس حضرت قوة الإعلام وهيبة الإعلام وتطور الإعلام مُتمثلة في تدشين (صحيفة اليوم) لمنصاتها الرقمية، وهكذا هو التطور والنقلات والاستدامة.



- الإعلام لا يريد منك المكوث والتوقف والحديث عن الماضي وحشد الهمم للتبرعات والإنقاذ وكأن المال وحده مَنْ ينقذ الصحيفة أو الإعلام بشكل عام.



- ألم يعلم هؤلاء أن الاستدامة والتنوع والتطور في الطرح وصناعة المحتوى أقرب السبل للمال وجلب المال وصناعة الاستثمار.



- هل فكّر هؤلاء بكيفية الاستثمار في الإعلام وأنه أداة جذب لا طرد للمهتمين ورجال الأعمال.



- هل يعلم هؤلاء أن الإعلام ركيزة أساسية للتطور والنمو ولإنجاح كل المشاريع والأهداف والمبادرات والبرامج.



- الإعلام ركيزة أساسية للحياة ومنه ينطلق الاستثمار وجذب الاستثمار كونه وسيلة للمعرفة وإعلام الناس (والآخرين) من حولنا وفي الأماكن البعيدة لما تحتويه حقيبتنا من مشارب شتى من الاستثمارات ولإعطاء الآخرين نبذة عن المجتمعات والبيئة والقانون والأنظمة والدساتير المتبعة وغيرها من أساسيات علوم المال وجذب الاستثمار.



- لماذا قتل هؤلاء الإعلام؟ ومَنْ (وأد) الإعلام؟ وكيف تمت مقاضاته بجعله كبش فداء للفشل..؟



- لماذا يُركّز (البعض) على إحضار المال قبل الاستثمار في صناعة الإعلام وتطوير العقول وكيفية تذليل الصعوبات أمام العنصر البشري ليُبدع ويُطوّر من نفسه وأدواته ليكون لديه مُنتج ذو قيمة يجعل من المُتلقي والمُعلن بنفس الوقت يتابع و«يدفع» مقابل هذه المُنجزات.



- في تصوري أن القادم سيكون «للتكنولوجيا»، ومَنْ يلحق بها ويتماشى معها سيكون فارس الرهان والبقية سيبكون على الأطلال..!!



- في اعتقادي -وهذا ما أراه ماثلاً أمامي- أن التلفاز على سبيل المثال سينتهي وسيكون أمامك «شاشة تضيء» في الهواء الطلق بتصرف منك وبلمسة منك ولن تحتاج إلى شركات تصنع لك شاشات عرض.



- سيكون للذكاء الاصطناعي وشركات التقنية الحديثة دور كبير ومهم وستستحوذ على الاستثمارات.



- سيكون لمَنْ اعتلى قمة المنصات الرقمية وشارك فيها بقوة وفعالية دور في الريادة والاستمرار.

* نقلا عن "اليوم"