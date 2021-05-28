لا ألوم الإنسان المُحِبّ عندما يقول من صميم قلبه عبارة «آخ من الحبّ وسنينه»، لأنّ الحبّ قد أضناه، وفعل به الأفاعيل، وسهّره الليالي، وأورثه التنهيد وشرود الذهن وخفقان القلب واللوعة للحبيبة، وحقّاً «آخ من الحبّ وسنينه»!.

وعلى هذا الغرار لا ألوم المُستهلك عندما يقول من صميم قلبه عن البنزين ومحطّاته عبارة «آخ من البنزين ومحطّاته»، لسببيْن أتطرّق إليهما في هذا المقال، وحقّاً «آخ من البنزين ومحطّاته»!.

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والبنزين قد رفعت سعره شركتنا الحبيبة «أرامكو» بنسب متتابعة خلال سنوات، وصارت تكلفته لسيّارة صغيرة الحجم تتجاوز ألف ريال شهرياً، وليت الشركة تضع في حسبانها عند مراجعاتها لأسعار البنزين ثبات راتب المُستهلِك العادي دونما ارتفاع، ومحدودية وتواضع دخله، وكثرة التزاماته المادية الأخرى، ونُدرة أو انعدام بديل السيّارة «البنزينية» مثل المشي أو الدرّاجة الهوائية أو النقل العام، الأمر الذي يجعل من سعر البنزين المرتفع سبباً وجيهاً لمعاناته!.

من ناحية أخرى، يُعاني المُستهلِك من أداء محطّات البنزين الذي يُفترض أن يتحسّن بسبب ارتفاع سعر المُنتج الذي تبيعه، ومن أداء الجهات التي تُشرف عليها، إذ تُغْلَقُ الكثير من المحطّات بسبب ما يُقال أنّها مُخالِفة لبعض الأنظمة البلدية والتجارية، ويستمرّ إغلاقها لأسابيع وربّما لأشهر، وتُغرّم مالياً، والمتضرّر الأكبر في المُحصِّلة هو المُستهلِك، لأنّه صار يبحث عن البنزين مثل بحثه عن الإبرة وسط القشّ، وقد يضطرّ لتعبئة سيّارته في محطّة بعيدة عن بيته أو عن مقرّ عمله بكيلومترات كثيرة، ولهذا فهو يدفع تكلفةً أخرى هي تكلفة البنزين الذي حرقته سيّارته للوصول للمحطّة البعيدة بريالات كثيرة، ولا تجامل الجهات ولا تُسدّد ولا تُقارب في أسباب الغلق، في الوقت الذي يُفترض فيه أن تُراعي المُستهلِك ولا تُغْلِق أيّ محطّة إلّا لأسباب وجيهة جداً تتعلّق بالأمن أو السلامة وتستحقّ الإغلاق لأجلها، أمّا الإغلاق لأسباب روتينية غير ذات أولوية مع التغريم فليت الجهات تُفْصِح عنها لعلّ أمراً حميداً يُحدَثُ لها دون الإضرار بالمُستهلِك!.

ألم أقل لكم «آخ من البنزين ومحطّاته»؟

نقلا عن "المدينة"