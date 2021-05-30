الصحة المائية

هل أتتك آلام بلا سابق إنذار لا تعرف سببها؟ ربما يكون أحد أسبابها.. الجفاف!

إن الماء أهم ما تتناوله كل يوم على الإطلاق، وقلة شرب الماء تسبب الكثير من الأمراض والآلام التي يمكن تجنُّبها فقط بشرب الماء بكمية وافرة كل يوم، وهذه من الحقائق التي اكتشفتُها من الطبيب الأميركي فريدون بتمنغليج، فيَذكُر مثلاً أن غثيان الصباح الذي يصيب الحوامل يعني الجفاف للأم وجنينها، ويوصي بشرب الماء لتخفيف أو إزالة هذا العَرَض.

يقول فريدون: إن الجفاف يسبب آلاماً تبدو عشوائية أو لا سبب واضح لها، وأن الألم سببه تغييرات كيميائية في المنطقة المحيطة بالأعصاب كإشارة لأن هناك تقلباً في المستوى الحمضي، وهذه الآلية موجودة لتحمي من الأحماض التي تخلفها عملية الأيض. ومن المشكلات التي تسببها قلة شرب الماء: القرحة، تصلب المفاصل، ألم القلب عند الحركة أو حتى عند الراحة، ألم الظهر السفلي، ألم الساقين عند المشي، الصداع النصفي، ألم القولون، عسر الهضم، وغيرها. وقد جرَّب فريدون علاجها بتوصية المريض أن لا يأخذ دواءً بل أن يشرب الماء فقط، ويقول: إن من يشعر بهذه الأشياء فلا يبدأ بالعلاج بل يبدأ بشرب الماء: ما لا يقل عن 2.5 لتر في 24 ساعة لعدة أيام، طالما كانت الكِلية سليمة.

بالنسبة لأمراض عسر الهضم، فمن لديهم التهاب المعدة والتهاب الاثني عشر وحرقة المعدة فعليهم - حسب كلام الدكتور فريدون - البدء بالعلاج المائي فقط وبدون أدوية، وأما من لديهم قرحة فعليهم أيضاً الانتباه لطعامهم اليومي إضافة لكثرة شرب الماء. ويشرح لنا ما يحدث عند شرب الماء من ناحية الهضم، فعند شرب كأس من الماء فإنه يذهب للأمعاء ويُمتص فوراً، ثم في نصف ساعة تعود الكمية نفسها للمعدة - عبر طريق آخر - لتكون جاهزة لمساعدتها على هضم الطعام الصلب، لهذا يوصي بشرب الماء قبل الأكل بنصف ساعة للمساعدة على الهضم.

الماء أهم مادة في الوجود، إذا حرمت جسدك منها فترات طويلة فمن الطبيعي أن يمرض ويتألم!

نقلا عن الرياض