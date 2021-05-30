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المتطوعون في رمضان !

المتطوعون في رمضان !

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خالد السليمان
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يعد العمل التطوعي من المحركات الأساسية للمجتمعات، حيث يسهم المتطوعون في تلبية العديد من الحاجات المجتمعية ومد يد المساعدة للكثير من فئات المجتمع، كما أنه قياس للتضامن والتكافل الاجتماعي !

وفي شهر رمضان تبلغ الأعمال التطوعية منحناها الأعلى حيث تكثر الأعمال الخيرية ويتسابق المتطوعون للمساهمة في تنفيذ برامج ومشاريع وأعمال توزيع المساعدات وتقديم الخدمات، ومما يسهم في تسهيل تحقيق رغبات الأفراد للقيام بالأعمال التطوعية والخدمات الخيرية هو توفر المنصات التطوعية الموثوقة التي تمكن أفراد المجتمع من تفعيل طاقاتهم مثل المنصة الوطنية للعمل التطوعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية !

فقد تمكن أكثر من ١٩ ألف متطوع خلال شهر رمضان الماضي من استغلال ٥٦٨٠ فرصة تطوعية عبر المنصة أنجزوا من خلالها ١.٠٩٧.٠٥٦ ساعة تطوعية تمثلت في العديد من الأنشطة التطوعية منها تنظيم دخول وخروج المصلين، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، توزيع الكمامات، توزيع سجادات الصلاة، توزيع المياه على المصلين، تعقيم المساجد، تنظيم مرتادي الأسواق والمطاعم، قياس درجات الحرارة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتجهيز وتوزيع السلال الرمضانية، توزيع وجبات ساخنة على المسافرين، مشروع الذبيحة الرمضانية، كتابة المحتوى التوعوي في وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في الأمسيات الرمضانية والتثقيف الصحي !

وفي عيد الفطر وفرت المنصة ٤٣٦ فرصة تطوعية استثمرها ٣٢٣٧ متطوعا للانخراط في أكثر من ٧٧ ألف ساعة تطوعية في تنظيم صلاة العيد والمحافظة على الإجراءات الاحترازية وتوزيع الهدايا وكسوة العيد وتصوير مصليات العيد !

هذا التنظيم الذي برز من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي لا يمكن المتطوعين من أفراد المجتمع من ممارسة العمل التطوعي وحسب، بل إنه ينظم العمل التطوعي تحت مظلة رسمية موثوقة، ويضعه في مسارات تعظم الفائدة وتحقق الغاية، مما يحفز المجتمع على تحقيق مضامين التكافل الاجتماعي !

نقلا عن عكاظ

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