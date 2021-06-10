التنمر في بيئة العمل

في بيئة العمل حالات متنوعة من التنمر أو الاستغلال، المدير الذي يجبر الموظف على اعتماد أعمال غير نظامية لأن تقدمه الوظيفي يتوقف على تنفيذ أوامر غير نظامية، أو يتم استغلال طيبة الموظف بتحميله المزيد من الأعباء.

في أحد الأفلام شاهدت حالة تنمر إداري ذات علاقة بالحقوق الفكرية. القصة تتلخص في موظفة تعمل في إحدى المؤسسات في أحد الأقسام المهمة. كانت تقدم لرئيسها بصفة مستمرة مقترحات ومبادرات يصدمها الرئيس بعدم قبولها رغم أنه معجب بهذه المقترحات والمبادرات. لم تكن الموظفة تملك الثقة على إبداء رأيها، فاستغل رئيس القسم هذه النقطة بسرقة أفكارها ومقترحاتها. كانت تجد صعوبة في قول (لا) وفي إبداء رأي مخالف.

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موظفة مخلصة خجولة ومحبطة من رئيسها لكنها لا تستطيع المواجهة والتعبير عن رأيها. حانت لحظة الانفجار في لقاء عام بحضور جميع منسوبي المؤسسة، حيث ألقى رئيس القسم كلمة طرح فيها اقتراحات تلك الموظفة ونسبها لنفسه. في هذه اللحظة كان الانفجار، امتلكت الموظفة الشجاعة وكشفت الحقيقة أمام الجميع ولم يتمكن رئيس القسم من الدفاع عن نفسه، وفقد القدرة على الكلام.

كانت النتيجة إنهاء عقد رئيس القسم. الموظفة بدأت صفحة جديدة في مسيرتها المهنية، امتلكت الثقة بالنفس، صارت واضحة وصريحة، وظهرت مهارتها في التفاوض مع الشركاء، وحققت نجاحات لصالح المؤسسة وأصبحت جديرة بتولي مسؤولية منصب رئيس القسم.

في بيئة العمل حالات متنوعة من التنمر أو الاستغلال، المدير الذي يجبر الموظف على اعتماد أعمال غير نظامية لأن تقدمه الوظيفي يتوقف على تنفيذ أوامر غير نظامية، أو يتم استغلال طيبة الموظف بتحميله المزيد من الأعباء.

ومن التنمر أيضا تنمر الموظف على المراجع أو العكس، ومنها التنمر اللفظي حين يسيطر البعض على طاولة النقاش برفع الصوت وربما كلمات غير لائقة. وفي بيئة العمل قد يوجد زملاء يجمع بينهم عامل مشترك يشكلون فريقا مناهضا للتطوير ويمارسون ضغوطا على زملاء العمل لتحقيق أهدافهم. ومن الممارسات المحبطة توجيه النقد للمخلصين الجادين من قبل زملاء تسيطر عليهم الاتجاهات السلبية تجاه العمل وتجاه الآخرين. هذه الفئة من الزملاء لا تريد أن تعمل ولا علاقة لها بالنجاح وتريد جر الآخرين في مسار اللامبالاة.

في بيئة العمل، يوجد مدير ليس في قاموسه كلمة (شكرا)، ويحدث أن يحرم الموظف من حقوقه، أو يتأخر راتبه، أو يتعرض للنقد والسخرية أمام الآخرين. ويوجد في بعض بيئات العمل تمييز يصل حد العنصرية.

هنا يجب أن نتوقف ونوضح أن تطبيق النظام على الجميع يحقق العدالة. الوضوح في الأنظمة والحقوق والواجبات يوفر البيئة التي تمنع التنمر. الممارسات المخالفة للنظام ستعرض صاحبها للعقوبة كما وردت في النظام، هذه حالة لا تصنف من التنمر.

المنظمة المتميزة هي الي تعمل في إطار ثقافة واضحة، وأنظمة معتمدة ومعروفة للجميع تحت قيادة قوية تستمد قوتها من القيم الأخلاقية والمهارات القيادية. من أبرز هذه المهارات القدرة على إيجاد بيئة عمل آمنة وعادلة يجد فيها جميع العاملين الفرص للمشاركة والتطور المهني وتطبيق مبدأ الحقوق والواجبات.

* نقلا عن "الرياض"