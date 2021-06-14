العمل ودرجة حرارة الطقس

ترتفع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف في معظم مناطق المملكة لتتجاوز الـ40 درجة مئوية في بعض المدن وقد تصل إلى 50 درجة في مدن أخرى ويتأثر جسم الإنسان مع ذلك الارتفاع فيفقد الجسم الكثير من السوائل خصوصاً مع الرطوبة والتعرق.

بعض العمال يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة مما قد يسبب لهم الأمراض والإصابات المهنية وفي مقدمتها الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مما يستوجب على أصحاب العمل أن يحرصوا على توفير الحماية والرعاية لأولئك العاملين وحمايتهم من تأثيرات الإجهاد الحراري وتوفيرمعدات الوقاية الشخصية اللازمة للعاملين كغطاء لحماية الرأس وتوفير جهاز قياس درجات الحرارة والرطوبة وتقديم فترات الراحة والماء والسوائل والأماكن المظللة لراحتهم وحمايتهم وتوزيع الأعمال في الأوقات التي لا يكون فيها ارتفاع لدرجة الحرارة.

مادة اعلانية

غداً الثلاثاء 15 يونيو 2021 تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساء وذلك حتى يوم الأربعاء 15 سبتمبر وذلك في إطار الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري حفاظاً على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يتسبب لهم بالمخاطر الصحية وفق اعتبارات السمة والصحة المهنية.

كثير منا ولله الحمد وبالرغم من ارتفاع درجة حرارة الطقس إلا أنه ينعم باستمرار ببرودة الطقس بسبب أجهزة التكييف الموجودة في كل مكان سواء في المنزل أو المكتب أو السيارة أو في مكان العمل أو في الأسواق ولكن هناك من تفرض عليهم طبيعة عملهم أن يعملوا بعيداً عن تلك الأجهزة أو من لا تتوفر لديهم تلك الأجهزة أو من لا يستطيعون أن يدفعوا تكاليف الكهرباء وغيرها من الأسباب التي علينا كأفراد أن نراعيها وأن نعمل على التعاون والتكاتف والتضامن مع العمالة للحفاظ على سلامتهم وتوفير بيئة صحية وآمنة لعملهم.

*نقلا عن المدينة