ثلاثة أخطاء لمن يريد إنقاص وزنه

1- تخيل شخصاً في الصحراء يحفر حفرة، وكل يوم تزداد الحفرة عمقا، والتراب الذي يغرفه منها يتكوم على بعد عدة أمتار، وبعد أشهر صارت حفرة ضخمة عميقة، وكومة التراب صارت مثل تلٍ صغير، والآن يريد أن يردمها، فيأخذ حفنة تراب ويقذفها في الحفرة، ثم حفنة أخرى، ثم يسخط ويحبط لأن الحفرة لم تُردَم بسرعة.. هل هذا عقلاني؟! قضى الرجل أشهراً ينقل التراب، لكنه يغضب لأنه لا يستطيع أن يعيد الأمور كما كانت في دقائق! هذه هي العقلية التي تؤدي إلى فشل الكثير من الناس في إنقاص وزنهم، الوزن الذي يتكوم على فترة سنين يريد الشخص أن يفقده في أسبوع أو أسبوعين وإذا لم يستطع فإنه يحبط ويغضب ويترك الرياضة أو البرنامج الغذائي، هذه أول فكرة تضر من يريد إنقاص وزنه.

2- الرياضة مهمة، لكنها لا تعني بالضرورة تمارين اللياقة الشاقة كل يوم، هي تعني الحركة الكثيرة المستمرة، وأنفع أنواع الرياضة هي التي تستطيع أن تداوم عليها وإن قلّت. إذا كنت تستطيع أن تترك المصعد وتصعد الدَرَج كل يوم في العمل، فهذا أفضل بكثير من برنامج رياضي لا تمارسه إلا مرتين في الأسبوع، إذا كنتِ تعملين في بيتكِ كثيراً ولا تتوقف حركتك في أعمال المنزل والعناية بالأبناء فهذه رياضة أفضل بمراحل من أن تشتركي في نادٍ لا تذهبين له إلا بضع مرات في الشهر.

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3- أهم شيء في الرياضة الاستمرارية، لكن لا تُحبط لو أن الظروف منعتك من ممارستها يوم أو يومين أو ثلاثة، ففوائد الرياضة لا تنقطع بانقطاعك عدة أيام، ويظل الجسم محتفظاً بالمنافع ينتظرك أن تبدأ ليكمل حرق الدهون وتحسين حساسية الانسولين ليحميك من السكري أو يشفيك منه، حتى إن الجسم يحتفظ بتلك المنافع 2 - 3 أسابيع، لكن لا تنقطع أكثر من ذلك، فبعدها تضعف العضلات ويصعب حرق الدهون.

*نقلا عن الرياض