زيادة الحجاج هَمّ.. ولكن سلامتهم أهم

المملكة العربية السعودية حريصة جدًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين سنويًا لأداء فريضة الحَجّ وشَرَف العمرة والزيارة؛ ولتحقيق هذه الغاية النبيلة حملت السنوات الماضية توسعات كبرى ومتتالية للحرمين الشريفين، ومشروعات عملاقة في المشاعر المقدسة، واستخدام أحدث التقنيات والبرامج بحثًا عن خدمة ضيوف الرحمن وسلامتهم ورفاهيتهم.



* وجاءت رؤية المملكة 2030م مهمومة بالعمل على استقبال المزيد من الحُجَّاج والمعتمرين ومُبَشِرة بأن عددهم سيصل لنحو «30 مليوناً سنوياً»؛ وذلك من خلال إطلاق «برنامج خدمة ضيوف الرحمن»؛ الذي يشتمل على 130 مبادرة، تساهم فيها 32 جهة حكومية وخاصة تسعى لتجهيز أحدث المنافذ والمرافق والتقنيات لرعايتهم، وتحقيق الجودة في ما يقدم لهم من خدمات، إضافة لإثراء تجربتهم الثقافية.



* ولكن نظراً لأن العالم أجمع مازال يعاني من استمرار تداعيات (جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19) وظهور سلالات جديدة منه، ولأن مناسك الحج محكومة بقواعد شرعية لا يمكن تجاوزها تفرض أدائها في أيام وساعات معينة وفي مشاعر محدودة المساحة وبالتالي حشود وكثافة فقد جاء القرار السعودي الحكيم بتنظيم فريضة الحج لهذا العام بأعداد محدودة لا تتجاوز الـ(60 ألف حاج) من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.



* وهو القرار الذي أتى اضطراريًا واستثنائيًا لمواجهة «هذا الوباء» والبحث عن سلامة الحجاج ومجتمعاتهم التي سيرجعون لها؛ ولهذا فقد باركته منظمات الصحة العالمية؛ وأيده علماء المسلمين وعقلائهم؛أما أولئك الذين اتخذوا من ذاك القرار أداة للإساءة لـ(السعودية)، والتحريض عليها فلا وزن لهم؛ لأن ممارساتهم وغاياتهم تلك أصبحت مفضوحة لشريحة كبيرة من الشعوب الإسلامية؛ التي تؤمن بحرص قادة وأبناء (بلاد الحرمين) على العناية بهما، وخدمة زوارهما.



* أخيرًا يبدو أن وسائل إعلامنا مازالت تعيش في الماضي رغم ما يشهده الوطن من تطور في حاضره وطموحات كبيرة في مستقبله.. ففي بحثها عن تأكيد سلامة القرار المتعلق بحج هذا العام ذهبت إلى الطريقة التقليدية وهي استجلاب آراء وتصريحات مؤيدة. ونشرها محليًا معتقدة بأنها أصبحت اليوم مؤثرة.



* ياسادة ياكرام (فيلم قصير محكم السيناريو بديع الإخراج يشرح القرار ومبرراته بعدة لغات مع دعم بثه في كبريات القنوات والمنصات الرقمية العالمية) سيتخطى الحواجز للوصول للمجتمعات بكافة أطيافها، وبالتأكيد هو قادر على كسب قناعاتها.

نقلا عن "المدينة"