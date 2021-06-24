بنوك رقمية

تسارع التطور "الرقمي" بالمملكة أصبح يصعب حصره أو يمكن معرفة إلى أين وصل فهو متغير يومي، رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نقلت المملكة إلى مرحلة تُجاري بها الدول الصناعية الأولى، ولعل مواجهة وباء كورونا يفصل ذلك ويتحدث عنه بوضوح من كم التطبيقات التي أطلقتها وزارة الصحة "توكلنا - صحي - تباعد" وغيرها وما زالت مستمرة، وأيضا القطاعات الحكومية التي أصبح التحول الرقمي حلاً حاسما في الحلول وسرعة الإنجاز والكفاءة بالعمل، ولنا في وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الداخلية، أمثلة واضحة، وأصبحت المملكة اليوم من خلال هذه المنجزات تحقق تقدما متسارعا وكبيرا، وتطور خدمات الإنترنت وتسارع الجيل الخامس، فالمملكة حققت المرتبة الخامسة عالمياً من بين 140 دولة، في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل، وتقدمت 7 مراتب في العام الحالي 2021 مقارنة بأدائها للعام الماضي 2020. كما تقّدمت المملكة تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، لتقفز بترتيبها تسع مراتب في العام 2020 عن ترتيبها في العام 2018، محقّقة المرتبة 43 عالمياً من بين 193 دولة، وفق التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الخاص برصد وتقييم الإجراءات الحكومية.

ووضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الحكومية (أداء) أن مؤشر البنية التحتية للاتصالات يُعد من أهم المؤشرات المنبثقة عن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، حيث قفزت المملكة 40 مركزاً لتأتي في المرتبة 27 عالمياً من بين 193 دولة، تطور هائل وعمل كبير تقوم به حكومة المملكة في "الحكومة الإلكترونية" والذي نجحت بها المملكة بوضوح خلال أزمة كورونا ولم يكن هناك أي أثر تعثر في العمل الحكومي أو القطاع الخاص واستمرت بالنمو العمل والإنجاز. صدر بالأمس الأول عن مجلس الوزراء بالترخيص لبنك رقمي "بين إس تي سي للاتصالات السعودية" و"البنك السعودي الرقمي تحت التأسيس". وهذه مرحلة تحول كبيرة في العمل البنك ونعرف البنوك الرقمية "هي عبارة عن بنوك تقوم بتدقيم الخدمات والعمليات المصرفية عن طريق الإنترنت بشكل إلكتروني، حيث تقدم نفس ما تقدمه البنوك في شكلها التقليدي لكن تقدمها بشكل إلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت، وأيضا تقديم الخدمات المختلفة لعملائها دون الحاجة للتوجه إلى فرع البنك الحقيقي" وهذا أصبح هو التوجه العام العالمي بأتمتة العمليات إلكترونيا، وهذا سيخلق تنافسية عالية جيدة بالقطاع المصرفي، وهي بدأت الآن فعلا بتأسيس البنك الرقمي الجديد، والبنوك عليها الآن تحول لهذه المرحلة الجديدة من التنافسية حيث أصبحت البنوك التقليدية من الماضي بلا شك، فهي مسألة وقت.

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*نقلا عن الرياض