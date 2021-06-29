كيف سيحكم السعوديون المستقبل؟

يعوّل ويُنظر إلى المؤسسات التعليمية كمصانع قادرة على إنتاج «عقول جديدة كاملة» أكثر تماشياً مع متطلبات عصرنا، بفرض «ثقافة البحث والابتكار» في مدارسها، جامعاتها، ولعلها مفتاح عميق لهيئة «تنمية البحث والتطوير والابتكار»..

واجنر، وسميث في كتابهما "إعداد طلاب عصر الابتكار.. تعليم قائم على المهارات لا المحاضرات" يريان أن الهدف الأساسي للتعليم هو تعريض الطلاب لمجموعة واسعة من الحرف والأنشطة، لمساعدتهم في تحديد شغفهم، فشغف الأطفال بالحيوانات، أو الرياضة، أو بناء الأشياء، أو الرسم، أو الغناء، أو طرح الأسئلة، أو جمع العملات.. غالباً ما يتبدد إذا لم يتحول إلى "مهارات" وكفاءات تدوم مدى الحياة.

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وهذا بالضبط، هو دور التعليم والمؤسسات التربوية، لنقولب التساؤل بهل يمكن أن يتحول الشغف بالرياضيات إلى خبرة في مجال الإحصاء؟ وهل يمكن لمحب الرسم أن يصبح مهندساً معمارياً موهوباً؟ وهل يمكن أن يتطور حب تركيب الأشياء لأن يصبح حباً للهندسة؟ وهل حب طرح الأسئلة يمكن أن يُلهم طفلاً ليصبح معلماً أو محامياً؟ أو حتى يمكن لـ"إدمان" ألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي أن تؤدي إلى خبرةٍ في مجال برمجة الكمبيوتر؟!

الطفرات الابتكارية في حقبٍ وفترات سابقة من تاريخنا، ولأن زمننا المتسارع وثورتنا الصناعية الرابعة تحاصر أبواب ونوافذ "مستقبلنا"؛ فقد غدت الأفكار المبتكرة في عصرنا الحديث ضرورة "قصوى" لا مجرد ترف فكري، إذ أصبحت مهارات الابتكار محرك النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الأول.

"الابتكار" في العقود الأخيرة أصبح عاملاً أساسياً في الحفاظ على القدرة "التنافسية"، وفي بعث حياة جديدة في الأسواق الراكدة وتحسين قدرة أي مؤسسة على التكيّف مع البيئات المتغيرة للمحافظة على بقائها، ويرى مؤلف الإدارة والأعمال الأميركي دانييل بينك في كتابه "عقل جديد كامل: لماذا سيحكم المبدعون المستقبل؟"، أن هناك ثلاثة عوامل أدت إلى ارتفاع شأن الابتكار في العصر الحالي، الأول: توافر العمالة الرخيصة ومزاحمتها على الوظائف وإحلالها محلّ من لا يتمتع بالفكر الخلاّق المبتكر، والثاني: هو ازدحام الأسواق بالمنتجات مما يقتضي وجود أفكار جديدة كشرط أساسي لإيجاد موطئ قدم في تلك الأسواق، أما الثالث: فهو "الآلة" التي تتعلم باستمرار كيفية القيام بالأعمال الروتينية غير المبتكرة!

الكتاب ركز كذلك على مرحلة الإبداع، والتي بدأت مع القرن الواحد والعشرين، وسيقودها أناس يعملون بـ"مخٍ كامل" ويهتمون إلى جانب المنطق والتحليل، بالإبداع والفكر السامي أو اللمسة السامية حيث القدرة على خلق الجمال الفني والعاطفي، واكتشاف الأنماط والفرص، والصياغة القصصية المقنعة، وتجميع الأفكار غير المترابطة في الظاهر ومزجها في ابتكار جديد، أما اللمسة السامية فتتضمن القدرة على التعاطف مع الآخرين، وإدراك دقائق التفاعل الإنساني، واكتشاف مصادر البهجة في الذات وإثارتها في الآخرين، وتجاوز الأمور العادية سعياً وراء الغاية والمعنى.

اليوم تحديداً من المهم إضافة عامل إلى عوامل الكتاب، هو التطور الكبير والثورة في مجال "الأبحاث العلمية" التي تتناول التفكير المبتكر وكيفية تطويره، فالأبحاث والتطوير يلعبان دوراً مهماً في ترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع، ويسهمان بفاعلية سريعة المفعول في تعليم وتطوير الشعوب والأمم التي تتبنى مفهوم البحث العلمي والتطوير، ونجده جلياً في عدد براءات الاختراع والصناعات الجديدة والمتقدمة التي تخدم العالم المتقدم نتيجة للأبحاث الصناعية في كل التخصصات والمجالات حتى حماية البشرية من الأوبئة!

"السعودية" استشعرت تأثير وأهمية البحث والابتكار، فأولت اهتماماً بهما، من خلال وضعها أهدافاً تسعى لتحقيقها للوصول إلى رؤية 2030، ومنها أن تكون المملكة من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030، خاصةً إذا ما علمنا أن هناك مكونين أساسيين لمؤشر التنافسيّة العالميّة يرتبطان بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير، وتعززت بموافقة مجلس الوزراء السعودي، بأمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعم ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله -، على إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار".

إن إنشاء "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار" يعدّ قراراً تاريخياً، يؤكد مسيرة وطننا نحو الريادة العالمية، وإيمان قيادتنا الرشيدة بتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وتشجيع الموهوبين ومنحهم فرصة لتحقيق طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات رؤيتنا نحو مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

ختاماً، يعوّل ويُنظر إلى مؤسساتنا التعليمية؛ كونها مصانع قادرة على إنتاج "عقول جديدة كاملة" أكثر تماشياً مع متطلبات هذا العصر، بفرض "ثقافة البحث" في مدارسها، جامعاتها، قاعاتها، وبين دفتي كتبها.. ولعلها مفتاح عميقٌ وأكثر لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار!

*نقلاً عن "الرياض"