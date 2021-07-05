التوطين النوعي للوظائف !

اللافت في أرقام التوطين التي أعلنها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أمس بروز توظيف السعوديين في المهن النوعية كالهندسة والصيدلة وطب الأسنان والمحاسبة بعد أن ارتبطت فكرة المجتمع سابقا عن السعودة والتوطين بمهن الباعة والمحاسبين في المطاعم والأسواق !

أيضا كان لافتا إعلان الوزير أن السعوديين شغلوا حوالى ٤٠٠ ألف وظيفة خلال الأشهر الـ ٦ الماضية بينهم ٢٠٠ ألف يدخلون سوق العمل للمرة الأولى، وبإضافة هذا الرقم إلى ٤٠٠ ألف وظيفة تم شغلها في عام ٢٠٢٠ انخفض عدد المتقدمين عبر منصة طاقات من ٩٥٠ ألفا إلى ١٦٠ ألف باحث عن العمل وفق معايير البحث الجاد !

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حيث تجاوزت أرقام توظيف السعوديين في جميع المهن المحددة النسب المستهدفة وفق بيانات الوزارة، ففي قطاع طب الأسنان تم توظيف أكثر من ٢٢٠٥ بزيادة ١١٠٪ عن المستهدف، وفي قطاع الصيدلة تم توظيف ٤٢٨١ صيدليا بنسبة بلغت ١٠٧٪، وتم توظيف ١٣ ألف مهندس معماري، و١٥ ألف محاسب خلال الأشهر الستة الماضية، أيضا كان لافتا إعلان الوزير تحقيق نسبة ٣٤٪ من توظيف المرأة اليوم، بما يتجاوز نسبة ٣٠٪ المستهدفة في عام ٢٠٢٥ !

هذه الأرقام تعتبر نجاحا لمبادرات وسياسات الدولة في مجال التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين خاصة في هذه الفترة التي تضغط فيها آثار وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية وتعاني فيها الدول من ارتفاع معدلات البطالة بسبب الجائحة !

هذه الأرقام تسر وتعكس نجاحا نوعيا، لكن ما يسر أيضا الوصول إلى حد أدنى عادل للأجور يكفل الحياة الكريمة ويعوض السنوات والاستثمارات التي بذلت في التعليم !

* نقلا عن "عكاظ"