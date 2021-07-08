الفحص المهني وأشياء أخرى..!!

«الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ أولى مراحل الفحص المهني».. هكذا كان حديث الضيف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتمنية الاجتماعية الأستاذ سعد آل حماد في إذاعة «يو إف أم»، الحديث الذي شدني بحق وكأنه قرأ كل ما كتبته عن متاعب الناس مع دكاكين الصيانة والتي بالفعل أصبحت مشكلة حيث مكنت كل من هب ودب للعمل في بلدنا وعلى حسابنا، وكثيرون هم الذين خسروا معهم، وأذكر أنني ذات يوم كنت أبحث عن معلم «بوية» وفرحت جدًا حين وجدته بالصدفة، واتفقت معه على دهان البيت، وأحضرت له كل طلباته، ومن ثم تركته يمارس عمله وذهبت للعمل وكانت المفاجأة الكبرى في انتظاري حين عدت ووجدت أنهارًا من «البويات» تجري على الأرض وألوان الطيف كلها في مكان صغير حولت البيت كله إلى معمل وفوضى وعبث وألوان وجنون والسبب هو أنه (لا) يفقه شيئًا، ومثله الكثير والذين يأتون إلينا ليتعلموا «الحلاقة في رؤوسنا» ويمارسوا ما يشاءون دون تخصص أو خبرة أو حتى معرفة وتنظيم ذلك هو عمل له مردود ايجابي سوف ينعكس على جودة الخدمات التي يحتاجها المواطن ويقضي تمامًا على فوضى العمالة غير المدربة والتي بالفعل أتعبتنا جدًا..!



ولثقتي في أن وزارة الموارد البشرية تعمل وتعمل جاهدة من أجل تنظيم الكثير فإنني أتمنى عليها أن تستفيد من خريجي كليات التقنية وكل الذين يحملون تخصصات فنية، وقد وجدت الكثير منهم في أماكن هامة يعملون بفخر وثقة وخاصة في صيانة السيارات، والحقيقة أن كلهم - ولله الحمد- عند حسن الظن وقمة الأدب والمهنية، ولأن القادم يهمنا أقولها لمعالي وزير الموارد توكل على الله وأذهب إلى كل مكان يمكنك ترتيبه أو اشغاله بموظف سعودي أو موظفة سعودية وخاصة في مستشفيات وزارة الصحة العامة والخاصة والتي بأمانة كلها مملوءة بموظفين وموظفات من كل أنحاء العالم وخالية من المواطنين بجنسيهم إلا قليل منهم بنسبة لا تُرى بالعين المجردة، ومعالي وزير الصحة رجل فاعل ومخلص ويعلم أن بناتنا وأبنائنا المتخصصين هم أحق بالوظيفة من غيرهم..



(خاتمة الهمزة).. كل قرار يخدم الإنسان والمكان هو قرار ثمين ومفرح.. وفق الله الجميع لخدمة هذه الأرض وإنسانها الكريم.. وهي خاتمتي ودمتم.

*نقلاً عن "المدينة"