.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حج مختلف في ظروف مختلفة

حج مختلف في ظروف مختلفة

متابع الغاء المتابعة

حمود أبو طالب
نشر في: آخر تحديث:

تمضي الاستعدادات لحج هذا العام بشكل يليق بضيوف الرحمن ويليق بالمملكة وحرصها الدائم على نجاح الحج تنظيمياً وأمنياً وصحياً وخدماتياً، وفي هذه الظروف الحرجة بسبب جائحة كورونا فإن العدد الذي تم تحديده بـ ٦٠ ألف حاج يماثل الاعتناء بستة ملايين في الظروف العادية، من حيث عدم السماح بحدوث أي ثغرة وما يتطلبه ذلك من تدقيق شديد وحازم على كل التفاصيل.

في السنوات السابقة الأخيرة اشترطت الدولة الحصول على تصريح للحج، وسنت عقوبة على من يحاول اختراق هذا الشرط، لكنه هذا العام يتطلب الوضع صرامة أكثر وعقوبة أشد على من يحاول التجاوز بأي وسيلة كانت، وعلى من يساعد على ذلك، كما أن اشتراط أخذ اللقاح مسألة جوهرية وأساسية لتحقيق الأمن الصحي، وضمان ألا يكون الحج ثغرة لانتشار الوباء، وقد وفرت وزارة الصحة اللقاحات بكميات كافية لا تجعل لأي شخص عذراً لعدم أخذه.

أما بقية الخدمات الهائلة التي توفرها أجهزة الدولة عادةً في كل حج، وتطورها في كل موسم جديد، فإنها ستقدم بنفس الجودة والكفاءة والسرعة والإتقان بغض النظر عن عدد الحجاج، لتؤكد أن خدمة الحجاج واجب وشرف ومسؤولية تنهض بها على أكمل وجه في كل الظروف.

نقلا عن عكاظ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: "عارضات أزياء"
الأكثر قراءة
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"
والد الطفل المصري يكشف كيف حصل نجله على أغلى دواء والد الطفل المصري يكشف كيف حصل نجله على أغلى دواء
أحدث صورة لسد النهضة.. إثيوبيا تخزن أول مليار في الملء الثاني أحدث صورة لسد النهضة.. إثيوبيا تخزن أول مليار في الملء الثاني
قبل أن تذهب
فرنسا تغرم غوغل 593 مليون دولار
فرنسا تغرم غوغل 593 مليون دولار
اكتشف المزيد