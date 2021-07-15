الإثارة من أجل الشهرة

يحلم البعض بالشهرة وذياع الصيت والإشارة إليه بالبنان وأن يخرج إلى الأسواق فيجد البعض يسعى ليتحدث إليه أو يلتقط صورة معه، كما يتمنى البعض الشهرة ليكون لديه متابعون في وسائل التواصل الاجتماعي بمئات الآلاف أو الملايين أو يكون قائمة (الترند) في «تويتر» فيكون حديث المجالس ليسمع الناس ما يقول ويقرأوا ويتداولوا ما يكتب أو يصبح من المعلنين الذين يجنون الأموال الطائلة من خلال إعلانات وسائل التواصل والتي أصبحت بعض أسعارها خيالية.

حب الشهرة لا يقتصرعلى فئة معيَّنة من المجتمع بل هو موجود لدى كثير من فئات المجتمع وقد لا تكون الشهرة عيبًا بحد ذاتها ولكن ما يؤخذ على البعض ممن يسعى للشهرة هو ما يقوم به من إثارة للرأي العام في المجتمع ليكون مشهورًا ولكسب أعداد أكبر من المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي على حساب طرح بعض القضايا والمعلومات المغلوطة لإثارة البلبلة وتهديد أمن واستقرار المجتمع.

مادة اعلانية

البعض يعمد إلى الإدلاء بآراء دينية أو اقتصادية أو سياسية أو عنصرية شاذة وغريبة أو يسعى لانتقاد بعض الأنظمة أو القرارات المعلنة نقدًا سلبيًا غير بنَّاء أو التجريح والسخرية بتعليقات مباشرة أو غير مباشرة على بعض الهيئات والجهات والشركات أو حتى الأفراد وذلك ليقال إن فلانًا انتقد أو سخر أو أن فلانًا جريء أوغيرها من الصفات التي قد تساهم في كسب الشهرة متناسيًا بأن تلك الإثارة التي قام بها -والتي عادة لا تطول- قد يعقبها محاسبة من قبل الجهات الرسمية.

الشهرة سلاح ذو حدين ولها ثمن باهظ بل قد تكون وبالاً على صاحبها في بعض الأحيان ويكون ضررها أكثر من نفعها فهي تجلب الحسد وتفقد الخصوصية من خلال التتبع والرقابة من قبل الآخرين وقد تتسبب في بعض المشكلات الأسرية، كما إن النيابة العامة سبق أن حذرت من إثارة الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي متوعدة من يتورط في ذلك بتطبيق الأنظمة.

نقلا عن المدينة