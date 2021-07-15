الربع الخالي والمحيط الهندي

الربع الخالي هو بحر الرمال الذي يربط دول الخليج الجنوبية واليمن: السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، اليمن. يقع الربع الخالي في جنوب وجنوب شرقي شبه الجزيرة العربية، ويمتد من الجنوب الغربي والشمال الشرقي بطول 1200 كيلومتر، وعرضه من الشمال للجنوب نحو 650 كم، يغطي نحو ربع مساحة الجزيرة العربية، ويغطي 22 % من مساحة المملكة، وتقع أطراف الربع الخالي الشمالية والشمالية الشرقية في الإمارات، وأطرافه الشرقية والجنوبي الشرقية في سلطنة عمان، وأطرافه الجنوبية والجنوبية الغربية في اليمن، هذا بحر الرمال رابط حقيقي وأصيل يربط السعودية بسلطنة عمان، وعمان الدولة الخليجية التي تعد آخر اليابسة الخليجية، وما بعدها مياه بحر العرب والمحيط الهندي الذي يرتبط بالمحيطين الهادي شرقاً والأطلسي غرباً.

العلاقات المتطورة هذه الأيام بين السعودية وعمان هي علاقات تاريخية إسلامية عربية وجوار عربي جغرافي:

- تحول الربع الخالي إلى شريان ناقل لتجارة السعودية والخليج العربي إلى بحر العرب والمحيط الهندي.

- تلافي مضيق هرمز المياه العمانية في بحر عمان، وقبالة إيران التي حولته إلى ابتزاز للتجارة الدولية، والآن أصبح ساحة بحرية للقطع العسكرية الدولية وليس ممراً للتجارة الدولية.

- الربع الخالي ثروة طبيعية ومخازن للنفط والغاز والمياه سيحول دول الخليج الجنوبية إلى منصات تجارية وأسواق كبرى لتبادل التجارة والبضائع مع دول وتجارة المحيط الهندي.

- الابتعاد عن دائرة إيران في تبادل البضائع، والتقارب مع الهند والباكستان عبر مياه المحيط الهندي.

- سيشهد الركن الجنوبي الشرقي للجزيرة العربية حرية الحركة التجارية والسياحة والتبادل التجاري عبر مياه بحر العرب.

نقلا عن الجزيرة