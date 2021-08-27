.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التطوع بين الاستثمار والاستغلال

  • الخط

التطوع بين الاستثمار والاستغلال

منى العتيبي
نشر في: آخر تحديث:

تقوم فكرة التطوع على الجهد الذي يقدمه الإنسان تجاه مجتمعه بلا مقابلٍ، وهذا الجهد يأتي على أنماط مختلفة قد تكون مادية، فكرية، بدنية، وغيرها، المهم أن يأتي متجرداً من المقابل والمنفعة المادية الشخصية. وبلاشك المجتمعات الإنسانية الحيوية تجد التطوع فيها منتشراً وأهلها يتسابقون على العطاء من أجل أن تظل صورة أوطانهم نموذجاً للحضارة الإنسانية السامية.

والتطوع يعني أن يأتي الفرد طواعية دون ضغط وإنما رغبة ومحبة في تسخير نفسه للعمل المتطوع له. وهذا يقودنا إلى تصحيح مفهوم التطوع في ذهنية أغلب المؤسسات التي صارت تعد العمل التطوعي عملاً إلزامياً لحصول الأفراد على فرص وظيفية مستقبلاً أو للحصول على ترقية مهنية وفي كلا الحالتين يخرج التطوع من مفهومه الأساسي الحيوي والاستثماري البنّاء إلى المفهوم الاستغلالي الذي يستنزف طاقات الشباب ومستقبلهم ويزيد من عشوائية العمل التطوعي، وبالتالي يفقد المتطوع حماسه في تقديم المزيد؛ لأنه سيكون في حالة انتظار وترقب للمنفعة والمصلحة المادية الشخصية التي سينالها من تطوعه وفي حال عدم حصوله عليها حتماً سيهرب من ميدان تطوعه دون رجعة.

نحن بحاجة اليوم إلى استثمار الطاقات الوطنية الشبابية في مجال العمل التطوعي وذلك لحمايتهم وإشغالهم بما ينفعهم ويخدم طموحهم وطموح الوطن، شريطة أن يأتي العمل التطوعي برغبة منهم وبوعي تام وطواعية كاملة بلا مقابل وبلا وعود تعدهم بالمقابل غير الرغبة في استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، هذا من جهة ومن جهة أخرى من الضروري جدا مراقبة المؤسسات والمنظمات التي يظهر بها العمل التطوعي في ثياب الاستغلال ويتم من خلاله استغلال الشباب وحاجتهم إلى الوظائف والإساءة إلى مقاصد التطوع السامية.

من أجل هذا لابد من إعادة النظر في منظومة العمل التطوعي القانونية ومعاودة قراءة نظام العمل التطوعي مع تفعيل دور الرقابة على من يحاول استغلال المتطوعين تحت مسمى التطوع وتحديد الجهات المناسبة للشباب تحديدا في التطوع حتى لا يكونوا صيدا ثمينا للاستغلال؛ فالهدف استثمار الطاقات وإكساب المتطوعين الشباب مهارات مع خوض تجربة تطوعية إنسانية إيجابية مستدامة.

ختاما.. التطوع مطلب وطني وكلنا مسؤول عن بناء الوطن عملا وواجبا وحبا وتطوعا وبكل ما أوتينا من ذرة عطاء بلا مقابل.

*نقلاً عن "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
نظام جديد للسفر بسرعة تتخطى 1000 كيلومتر في الساعة! نظام جديد للسفر بسرعة تتخطى 1000 كيلومتر في الساعة!
معلمة أنشأت نسخة روسية من معلمة أنشأت نسخة روسية من "أمازون" تصبح أغنى نساء روسيا
الأكثر قراءة
الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض
بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع
شاهد.. الانفجار الثاني الذي استهدف مطار كابل شاهد.. الانفجار الثاني الذي استهدف مطار كابل
مشاهد مفجعة.. جثث وأشلاء بعد انفجار مطار كابل مشاهد مفجعة.. جثث وأشلاء بعد انفجار مطار كابل
في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير
عرض مطار في تركيا للبيع بسبب تراكم الديون عرض مطار في تركيا للبيع بسبب تراكم الديون
قبل أن تذهب
بريطانيا تتعهد بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد تفجيرات المطار
بريطانيا تتعهد بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد تفجيرات المطار
اكتشف المزيد