التنمية البشرية.. استراتيجية

برنامج تنمية القدرات البشرية - كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030 - هو برنامج يستهدف مواطني هذه البلاد بنينها وبناتها بلا استثناء، والسعي لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم، فالتحديات العالمية أصبحت الآن كبيرة ومتغيرة ومتسارعة، فلا بد أن يكون هناك إعداد قدرات البشرية لمواكبة هذه المتغيرات، وبرنامج تنمية القدرات البشرية يعمل على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف المجالات، وهذا ما سينعكس على المشاركة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضا المنافسة. ولعل أهم هذه التحديات لتأكيد استمرار التنمية البشرية استمرار التعليم رغم جائحة كورونا، وتطورت إجراءات وتجهيزات التعليم عن بعد، حتى أصبحت المملكة رائدة بهذا المجال ولم تتأثر مسيرة التعليم بكل مراحلة، وهذا ما يعزز استمرار العمل والتنمية البشرية من خلال التعليم.

ومن الأهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية، تعزيز قيم الوسطية والتسامح، تعزيز قيم الإتقان والانضباط، تعزيز قيم العزيمة والمثابرة، غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، العناية باللغة العربية، تعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم، تعزيز قيم الإيجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد بين الأطفال، بناء رحلة تعليمية متكاملة، تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم، تحسين مخرجات التعليم الأساسية، تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية، توفير معارف نوعية للمتميزين، ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل، تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

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هذه الاستراتيجيات يمكن القول إنها هي العمود الفقري في تنمية القدرات البشرية والتي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تخلق مرحلة تحول كبرى اقتصادية تنقل المملكة لإنجازات متقدمة اقتصادية فهي استراتيجيات الدول الكبرى الصناعية وتزيد عنها في طموحاتها وأهدافها، وهي التي ستجعل من المملكة قوة "بشرية واقتصادية" قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة، وقد بدأت تحقق نتائج إيجابية كمثال، ارتفاع النشر بالبحث العلمي 120 %، تقديم 4700 برنامج للتطوير المهني، تفعيل المنصات الخاصة بالتعليم بصورة كبيرة جدا يصعب حصرها وحققت منجزات كبرى، ارتفاع الالتحاق برياض الأطفال بنسبة 23 %. أهداف استراتيجية ومنجزات منتظرة وفق هذه الاستراتيجيات التي تعتبر منهج ورؤية لتحقيق النجاح مستقبلا. ومن كلمات سمو ولي العهد - حفظه الله - إن همتنا لن تنكسر إلا إذا انهدّ هذا الجبل وتساوى بالأرض.. فقط يضعون هدفاً ويحققونه بكل سهولة، مشبهاً همة المواطن السعودي بجبل طويق، وهي دعم وثقة لا حدود لها من سمو ولي العهد.

* نقلا عن "الرياض"