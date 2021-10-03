حتى تستفيد من معرض الكتاب

لكل قارىء ومطّلع لا أبهج من مواسم معارض الكتاب، وحيث أتيحت لي فرصة حضور معارض الكتاب في الرياض وجدة والقاهرة والدار البيضاء والشارقة وغيرها، أجد من باب رد الجميل لرفيقي الكتاب أن أُجمل بعض التلميحات والتوصيات، التي حتماً سوف تضاعف غنائمك من معرض الكتاب:

لا أميل للقوائم المعّلبة، لكنني أجزم أن أغلب إنتاج الفائزين بجائزة نوبل للآداب يستحق الاقتناء، على الأقل تلكم الروايات التي حصلوا بسببها على أهم جائزة أدبية في العالم، أما إن كنت محتاراً في اختيار رواية عربية فعليك بقائمة الروايات الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر العربية"، التي تبلغ حتى الآن 14 رواية تستحق القراءة.

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إحدى وسائل زراعة حب القراءة في الأبناء هي مرافقة العائلة لزيارة معرض الكتاب، والحرص على جعلها رحلة مبهجة، مع تخصيص مبلغٍ محدد لكل ابن أو ابنه ليقتني ما يرغب هو وليس أنت!

حتى تنجح مكتبة المنزل لابد أن تحتوي على كتب متنوعة وشيء من كتب الرقائق والقصص، ولا أجمل من استغلال معرض الكتاب بأن يقوم أفراد العائلة باختيار ما يناسب مكتبة منزلهم.

التخفيضات على أسعار أمهات الكتب فرصة لتعزيز مكتبتك الشخصية، وبالذات القواميس والمراجع، ولكن لابد من مراجعة الدليل الإلكتروني للمعرض قبل الحضور، لاقتناص الأسعار وتحديد الطبعات الأفضل ودور نشرها.

لا أفضّل هدر الوقت في أجنحة الدور المحلية، إذ يمكن زيارتها في أوقات لاحقة بعد المعرض؛ ما لم تقدم عناوين جديدة، أو تخفيضات يسيل لها اللعاب.

وسوم معارض الكتاب في منصات التواصل الاجتماعي تقدم كنزاً من الفرص والتوصيات، لابد أن تستعرضها قبل زيارة المعرض، فقد تقع على كتاب هنا أو معلومة هناك، تختصر وقتك وتوفر مالك.

أفضل وقت لزيارة معارض الكتاب هي الفترة الصباحية أو بعد الظهر، وبالذات معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث أروقة المعرض شاغرة، والباعة لك يصغون ويجيبون على استفساراتك.

الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب مناسبة قد لا تتكرر للنهل من تجارب المبدعين والاقتراب أكثر من أوعية المعارف، ناهيك أنها قد تشجعك على زيارة المعرض قبل أو بعد الفعالية.

لا تنس إحضار عربة لنقل الكتب، تصحبها معك خلال تجوالك، حتى لا تثقل بأوزان الكتب وحتى تحفظها من وعثاء الأكياس، وتتجنب الوقوع في ما حدث لي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حينما اضطررت لإبقاء الكتب عند أحدهم بمقابل مادي، حتى انتهي من جولتي في المعرض.

حاولْ زيارة المعرض في أيامه الأخيرة وبالذات اليوم الأخير؛ إذ تقدم دور النشر غير المحلية تخفيضات إضافية على أسعار كتبها، بدلاً من تحمّل تكاليف إعادة شحن كتبها من جديد!

أخيراً أتمنى أن لا يقف عدم اقتنائك للكتب من زيارتك للمعرض، فهي رحلة بهجة وحبور بين أروقة الكتب، حتى لو كانت مجرد احتساء كوب قهوة.

نقلاً عن "الرياض"