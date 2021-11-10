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«المرور» ومخالفات النقل العام !

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«المرور» ومخالفات النقل العام !

خالد السليمان
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ذكّر «المرور» في سلسلة تغريدات قائدي مركبات النقل العام مجموعة من الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة مركبات النقل، من أبرزها عدم تعريض الأشخاص أو الممتلكات العامة للضرر، والتسبب في ضوضاء أو تطاير ما يعرض سلامة الآخرين للخطر ويضر بالصحة العامة، بالإضافة لعدم حجب الحمولة لرؤية قائد المركبة وحجب إشارات الاتجاهات والأنوار والعاكسات وأرقام اللوحات، أو تعريض اتزانها للخطر وقت القيادة!

مجموعة من اشتراطات السلامة أهملت من بعض سائقي النقل العام طيلة عقود من الزمن ولم تجد الرقابة اللازمة أو العقوبة الصارمة، وكنت أدهش عندما أجد في الطريق سيارة نقل تحمل أنابيب وأوتادا وأسياخا وألواحا تمتد لخارج السيارة، أو تحمل بضائع بإهمال دون تثبيت، أو يقومون بتلحيم «صدامات» فولاذية غير نظامية لمركباتهم، وأتساءل كيف يفلت مثل هؤلاء السائقين من مراقبة رجال المرور والشرطة وهم يقودون بتهور يعرض حياة الآخرين للخطر في وضح النهار!

اليوم يذكر المرور السائقين بالأنظمة، وهذا مؤشر على أن عينه الرقيبة ستكون يقظة لضبط المخالفين، وهو ما انتظرناه طويلا، ونستبشر به حديثا مع التغير الهائل في سياسة كفاءة عمل الأجهزة الحكومية، وتحقيق معايير جودة الحياة وسلامتها!

* مقلا عن "عكاظ"

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