.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل انتهت أزمة الإسكان ؟!

  • الخط

هل انتهت أزمة الإسكان ؟!

خالد السليمان
نشر في: آخر تحديث:

نجحت برامج الإسكان الحكومية في اختراق جدار أزمة السكن، لكن أياً من إجراءات فرض الرسوم البيضاء أو مد التطوير العقاري لم تنجح في خفض تكلفة الأراضي أو وقف الارتفاع التصاعدي الصاروخي لقيمتها!

حقيقة لا أفهم ارتفاع أسعار الأراضي في مدينة مثل الرياض مقارنة بأسعارها في مدن عالمية تملك عناصر مناخية وسياحية ومعيشية أكثر جاذبية، وهو ما انسحب أيضا على تكلفة المساكن التي أصبحت اليوم أشبه بالحلم البعيد لأي شاب يفكر بمستقبل حياته وتكوين أسرته!

ما كنا نعتبره فاحش الغلاء قبل بضع سنوات أصبح اليوم حلما بعيد المنال مقارنة بما وصلت إليه الأسعار الحالية التي تواصل صعودها، ومن صدقوا دعوات انتظار انفجار فقاعة العقار ندموا أشد الندم على تفويت ما يعتبر اليوم فرصا تستحق الندم، وأدركوا خطأ رهن قرارات شخصية مصيرية لتأثيرات مرتادي الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي!

حتى برامج الإسكان وبعد أن تحققت النسبة المستهدفة لتملك الأسر السعودية بدأت تخفف من سرعتها، وتشدد من شروطها وتضيق دائرة مستحقيها، بل إن وزارة الإسكان نفسها ذابت في وزارة الشؤون البلدية بعد أن تقلصت الحاجة لاستقلالية دورها، وكأن المشكلة قد انتهت بينما هي في الحقيقة ترحيل إلى حين لن يطول!

باختصار.. الحلول التي تقف عند جيل، تبذر مشكلات الأجيال التالية!

نقلا عن عكاظ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة! خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة!
مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان
الأكثر قراءة
مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان
وجبة خفيفة ورخيصة الثمن.. تخفض مستويات السكر بغضون دقائق وجبة خفيفة ورخيصة الثمن.. تخفض مستويات السكر بغضون دقائق
تحذير.. هذا أكثر طعام يرفع مستوى الكوليسترول الضار تحذير.. هذا أكثر طعام يرفع مستوى الكوليسترول الضار
دون حجاب وبعد سنوات غياب.. الفنانة المعتزلة هدى رمزي تتصدر الترند دون حجاب وبعد سنوات غياب.. الفنانة المعتزلة هدى رمزي تتصدر الترند
الاتحاد الأردني يطلب التأكد من جنس لاعبة إيرانية الاتحاد الأردني يطلب التأكد من جنس لاعبة إيرانية
تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع صلاح تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع صلاح "بأي ثمن"
قبل أن تذهب
قيس سعيد يرد على محاولات اقتحام أنصار النهضة لمقر البرلمان
قيس سعيد يرد على محاولات اقتحام أنصار النهضة لمقر البرلمان
اكتشف المزيد