المشاريع المتعثرة والخسائر المتراكمة

تقوم العديد من الأمانات بمشاركة جهات حكومية وشركات في عدد من مدن المملكة بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الهامة والتي يتعلق بعضها بتوسيع شبكات الخدمات المختلفة وبعضها يرتبط بصيانة وتطوير البنية التحتية أو إنشاء الجسور أو حفر الأنفاق أو توسيع الطرق أو إنشاء الأرصفة أو غيرها من الأعمال الإنشائية الأخرى، والتي تأتي في إطار أنسنة المدن التي تُعد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.



تؤدي الحاجة للقيام ببعض تلك المشاريع الهامة إلى إغلاق بعض الطرقات التي يوجد عليها بعض المحلات التجارية والتي قد تتضرر بفعل ذلك الإغلاق، إذ لا يتمكن الزبائن من الوصول إليها أو الوقوف أمامها، وقد تطول مدة تنفيذ بعض المشاريع لتصل إلى أشهر، وفي بعض الأحيان سنين مما قد يساهم في إغلاق بعض تلك المحال التجارية نتيجة خسارتها وتراكم الإيجارات عليها دون أي دخل.



بعض تلك المشاريع الإنشائية والتي تتطلب عمليات حفر في بعض تلك الطرقات المقابلة لبعض المحلات التجارية ما إن تنتهي ويتم دفن تلك الحفر ووضع الإسفلت عليها حتى تعود عمليات الحفر من جديد لمشروع آخر جديد وهذا الأمر قد يتكرر أحياناً ويحتاج إلى تنسيق ومتابعة بين القائمين على تلك المشاريع المختلفة



الفرحة والبهجة والسعادة التي نراها في تنفيذ بعض تلك المشاريع لتطوير وتنظيم المدن يؤثر عليها ما يصاحبها من أضرار تلحق ببعض أصحاب المحلات التجارية الموجودة على تلك الطرق وخصوصاً من بعض أصحاب المشاريع الصغيرة ممن وضعوا رأسمالهم أو اقترضوا لتأسيس تلك المحال التجارية بالرغم من حرص بعض الأمانات على تجنب الضرر لتلك المنشآت بقدر المستطاع.



قد يتحمل بعض التجار الأضرار الناتجة من إغلاق الطرقات أمام متاجرهم لفترات محدودة ولكن كلما طالت تلك الفترة كلما ساهم هذا الأمر في زيادة الخسائر وإغلاق النشاط خصوصاً مع تعثر بعض تلك المشاريع.

* نقلا عن "المدينة"